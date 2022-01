KORONAVÍRUS Európska komisia schválila liek Paxlovid od firmy Pfizer: Prísť má aj na Slovensko

Ako píše agentúra Reuters, rozhodnutie EK znamená, že liečivo sa môže začať používať v členských štátoch EÚ. Podmienečnú autorizáciu Paxlovidu predtým vo štvrtok odporučil výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) pre lieky na humánne použitie. Paxlovid je prvé antivirotikum podávané perorálne, ktoré dostalo odporúčanie od EMA. Obsahuje dve liečivá, a to PF-07321332 a ritonavir v dvoch odlišných tabletách. PF-07321332 znižuje schopnosť vírusu SARS-CoV-2 rozmnožovať sa, zatiaľ čo ritonavir predlžuje pôsobenie tejto látky.

Important #COVID19 therapeutics news today ➡️@EU_Commission has authorised the use of Paxlovid in 🇪🇺



A key step in bringing the most promising therapeutics 💊💊to citizens and a strong, second line of defence against the pandemic after vaccination. pic.twitter.com/xBjzNpGANf