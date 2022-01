Experti radia: Pred cestou do zahraničia si v čase OMIKRONU určite kúpte toto!

Situácia v leteckej doprave spôsobená vypuknutím pandémie sa začala s nárastom počtu zaočkovaných vlani v lete zlepšovať. Šírenie vysoko infekčného variantu omikron však vyvoláva ďalšie neistoty v plánovaní dovoleniek. Preto je podľa odborníkov dôležité nezabudnúť na cestovné poistenie. Poistná zmluva síce nie je zárukou, že sa počas cestovania vyhnete problémom, ale ak sa vyskytnú, môžete ňou eliminovať ich nepríjemné následky. Tu sú dôvody, prečo by ste sa mali poistiť:

Cestovné poistenie pre prípad neočakávaného zrušenia letu a pobytu

Do cestovného poistenia je už zahrnuté aj ochorenie COVID-19. "Klienti by mali vedieť, že väčšina druhov cestovného poistenia so zdravotnými výhodami sa týka aj ochorenia COVID-19 tak, ako akejkoľvek inej choroby, ktorou by ste sa mohli nakaziť počas cestovania alebo kvôli ktorej by ste nemohli cestovať," uviedla viceprezidentka organizácie Berkshire Hathaway Travel Protection Carol Muellerová pre The New York Times.

Zdroj: Getty Images

Niektoré destinácie vyžadujú cestovné poistenie

Kvôli vírusu SARS CoV-2 a jeho mnohým variantom je teraz nevyhnutné, aby si cestujúci zaobstarali cestovné poistenie v prípade, ak chcú navštíviť určité destinácie. Takže ak bude niekto pozitívne testovaný na koronavírus, pokryté bude mať nielen liečebné náklady, ale aj pobyt v karanténe. Medzi štáty, ktoré vyžadujú cestovné poistenie, patria okrem iných Anguilla, Jamajka, Irán a Singapur. Úplný zoznam týchto destinácií je dostupný na InsureMyTrip.com.

Cestovné poistenie môže zahŕňať aj problémy súvisiace s omikronom

V súčasnosti sú do mnohých druhov cestovného poistenia zahrnuté všetky varianty SARS CoV-2 vrátane omikronu. Napriek tomu je dôležité, aby si ľudia pred podpisom poistnej zmluvy pozorne prečítali všetky podmienky, pretože niektoré môžu vylučovať pandémiu. Niektoré druhy cestovného poistenia dokonca pomáhajú pokryť náklady na karanténu, ak má poistka výhody pre COVID-19.

Zdroj: Getty Images

A je tu ešte niečo, na čo by ste mali myslieť pred cestou

Obzvlášť pri cestovaní existuje riziko nákazy novým koronavírusom. Na túto situáciu sa ale môžete pripraviť už vopred. Medzinárodné destinácie vyžadujú výsledky schválených covid testov pri príchode alebo odchode z nich. Pokiaľ sa nechcene ocitnete v karanténe, budete potrebovať zopár nevyhnutných drobností, ako napríklad respirátory, laptop, nabíjačku, lieky, teplomer, pulzný oxymeter, vitamíny, prací prostriedok a občerstvenie. Ak máte deti, pribaľte im niečo na zábavu a oblečenie.