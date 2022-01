Starosta Kyjeva Kličko ostro skritizoval Nemecko: Čo nám dodáte nabudúce, vankúše?!

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko kritizoval Nemecko za to, že Ukrajine nedodalo zbrane, ktoré sú v oblasti potrebné v prípade vypuknutia konfliktu s Ruskom, píše Sky News. "Je to vtip. Chcel by som sa poďakovať, lenže dodávka 5 000 prilieb bez žiadnych zbraní nám jednoducho nestačí," vyjadril sa Kličko. Nemecko by sa malo podľa neho rozhodnúť, na ktorú stranu sa vlastne pridá, pretože doteraz mu to nie je celkom jasné. Nemeckej vláde dokonca adresoval cez denník Bild otázku, aký druh podpory má ďalej Ukrajina očakávať, či nebude ďalšia zásielka obsahovať vankúše.

Spor poukazuje na komplikovanú úlohu, ktorej čelia USA pri pokusoch o vznik dohody s európskymi spojencami v NATO. Niektoré krajiny totiž udržiavajú dlhodobé silné obchodné vzťahy s Ruskom a vo veľkej miere sú závislé aj na dodávke ruskej energie. Keďže NATO uvažuje o uvalení tvrdých ekonomických sankcií na Rusko, dotklo by sa to aj mnohých štátov v Európe.

Kličko už stihol poďakovať britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi za dodávku zbraní. "Je to pre nás veľmi dôležité. Potrebujeme akúkoľvek formu podpory, či už politickú alebo ekonomickú. Vážime si Veľkú Britániu aj USA a ďakujeme za dodávky zbraní," vyhlásil.

Kyjev chce byť súčasťou západného sveta

Zo súčasnej situácie majú Ukrajinci veľké obavy. V stredu sa Spojené štáty a Veľká Británia vyjadrili, že na ruského prezidenta Vladimíra Putina môžu byť uvalené sankcie. "Kyjev si praje byť európskou krajinou, no túto víziu nezdieľa náš východný sused. Plán Moskvy je obnova ruského impéria," poznamenal Kličko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA

Bola by to najväčšia chyba Rusov

Podľa starostu Kyjeva je Ukrajina mierumilovná a jej obyvatelia nikdy nemyslia na vojnu. "V tejto chvíli to však vyzerá tak, že sa budeme musieť pripraviť na obranu našej krajiny," dodáva. Na margo toho, či je Ukrajina pripravená bojovať proti Rusku, bývalý boxer uviedol, že krajina nemá na výber. Ak ich niekto napadne, musia brániť svoje rodiny a vlasť. Putinovi odkázal, že svet sa zmenil. Ukrajina už podľa neho nezdieľa myšlienku obnovenia Sovietskeho zväzu. "Pokiaľ by sa Rusi rozhodli zaútočiť, bola by to ich najväčšia chyba," dodal starosta na záver.