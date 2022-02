TOP vtipy tohto týždňa: Z politiky aj zo športu, pri viacerých vám potečú slzy od smiechu

Galéria fotiek (15) Týždeň bol plný vtipov.

Zdroj: Facebook/Zomri, Stojatá voda

BRATISLAVA - Koniec pracovného týždňa so sebou prináša sumár toho, čo všetko sme počas neho zažili. Môžeme naň nazerať zo športového, politického či všeobecného hľadiska, no jedno je isté. Slováci sa s humorom vynájdu aj v tých najťažších chvíľach a výber posledných vtipov týždňa to len potvrdzuje.