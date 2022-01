Joe Biden telefonoval so Zelenským: Ukrajine prisľúbil podporu, Spojené štáty sú pripravené reagovať

Biden v rozhovore so Zelenským opätovne potvrdil "pripravenosť Spojených štátov reagovať rozhodne a spoločne so svojimi spojencami a partnermi" v prípade, že by Rusko napadlo Ukrajinu. Americký prezident zároveň podčiarkol "záväzok USA voči suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny", uviedol Biely dom.

Biden tiež povedal, že Washington skúma možnosti "ďalšej makroekonomickej podpory" pre ukrajinské hospodárstvo, ktoré je pod tlakom pre hromadenie ruských vojakov pri hraniciach. Bližšie podrobnosti ohľadom tejto podpory však Biely dom neposkytol. V reakcii na kritiku, ktorú USA adresovala Ukrajina po tom, ako Američanom odporučili zvážiť bezodkladný odchod z Ukrajiny, povedal Biden ukrajinskému prezidentovi, že americká ambasáda v krajine je "naďalej otvorená a plne funkčná".

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig