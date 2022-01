COVID v českej snemovni: Pozitívny poslanec sedel na hodinových rokovaniach o dôvere vláde!

Poslanec za stranu TOP 09 a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář má koronavírus. Pozitívny výsledok potvrdil pre portál Blesk Zprávy. "Bohužiaľ, výsledok PCR testu vyšiel pozitívne," uviedol.

Na rokovaniach s COVIDOM, nikto sa nenakazil

Koronavírus nie je v dnešnej dobe nič výnimočné, no Kolář bol pozitívny aj v čase dlhých rokovaní o dôvere novej vláde Petra Fialu, ktoré sa konali v stredu a vo štvrtok v českej Snemovni. Izolovaný by mal byť podľa portálu do stredy. Vyplnil aj trasovací formulár hygieny, ktorá už stihla kontaktovať uvedených ľudí zo zoznamu. "Všetci majú negatívne výsledky," dodal.

Dva roky nic a teď, když máte ve sněmovně hlasovat o něčem tak prospěšném, jako je korespondenční volba, tak si ňákej Omikron řekne, že leda prd pic.twitter.com/owgqNbRKIa — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) January 14, 2022

Na PCR test išiel poslanec potom, čo mu pri pravidelnom testovaní vyšli dva pozitívne antigénové testy. Informoval o tom na Twitteri. "Čakám na výsledok PCR testu, nemám žiadne príznaky," napísal Kolář. Poslanec Pavel Svoboda (TOP 09), s ktorým sedí v kancelárii, podstúpil antigénový test s negatívnym výsledkom. Pre istotu absolvoval aj PCR test.

Nad sněmovnou pomalu svítá a do rozpravy k žádosti vlády o vyslovení důvěry je přihlášena ještě pětice poslanců. Ptal jsem se před chvílí kolegů, jestli je pozdě, anebo už brzo. Nevěděli. Ale brzo už se bude hlasovat a to znamená, že budeme mít brzo vládu s důvěrou. Dobré jitro! pic.twitter.com/fgim9J0RpZ — Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) January 13, 2022

"Všetci poslanci TOP 09 aj členovia aparátu sú plne očkovaní," povedal portálu šéf poslaneckého klubu strany Jan Jakob, ktorý sa sám testuje denne. "Mnohí z nás absolvovali PCR test. Všetci sme mali s výnimkou kolegu Kolářa negatívne výsledky," potvrdil Jakob. Ine opatrenia na klube zatiaľ neprijali.

Pozitívny aj ďalší poslanci

Blízko Kolářa v Snemovni sedia poslanci Šimon Heller a Jiří Carbol. Obaja si urobili antigénové testy, ktoré boli negatívne. Carbol sa objednal ešte na PCR test, Heller sa bude preventívne testovať každý deň, oznámila hovorkyňa KDU-ČSL Lucie Ješátková. Poslanci čakajú na to, či hygienická stanica kontakt vyhodnotí ako rizikový. Sedeli ale od Kolářa cez uličku a mali nasadené respirátory. Ľudovecký klub síce na dnešnom rokovaní nie je kompletný, nikto ale nechýba kvôli koronavírusu.

Z klubu ODS ochorel poslanec Pavel Staněk, celý týždeň je zo schôdze kvôli koronavírusu ospravedlnený aj Radek Koten (SPD), vyplýva z vyjadrenia strán. "Za nás je s covidom doma pán poslanec Staněk a je jediný," povedala hovorkyňa ODS Adéla Valentová. Naopak hnutie ÁNO žiadnych poslancov nakazených covidom-19 neeviduje. Tí, ktorí boli zo schôdze ospravedlnení, chýbali z iných zdravotných dôvodov. "Za poslanecký klub hnutia STAN nechýba nikto zo zdravotných dôvodov," napísala hovorkyňa STAN Sára Beránková.

Pozitívnych testov na koronavírus v Česku pribúda, v sobotu sa potvrdilo 9210 prípadov, čo je najviac za víkendový deň od 4. decembra. Ubúda ale naopak ľudí s covidom-19 v nemocniciach, ich počet je 1599, najmenej od 30. októbra.