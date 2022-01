Tínedžer (19) sa nabúral do áut Tesla v 13 štátoch: Bolo to takto ľahké, dokázal ich riadiť na diaľku!

Nemecký hacker s príznačným menom David Colombo (19) prišiel na spôsob, ako prevziať kontrolu nad dvadsiatimi vozidlami značky Tesla v trinástich krajinách sveta. Problémom bol softvér, ktorý sa IT špecialistovi podarilo bez problémov obísť, píše The New York Post. David zdieľal svoj počin na Twitteri, kde, paradoxne, Teslu obhajoval. Podľa neho totiž môžu za chybu a preniknutie k ovládaniu vozidiel ich majitelia a nie firma známeho miliardára Elona Muska.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong, File

Tínedžer dokázal cez chybu v softvéri ovládať dvere a okná, naštartovať motor, zapnúť rádio či dokonca ovládať zapnutie a vypnutie svetiel. Okrem toho uviedol, že bol schopný používať kamery vo vnútri auta, sledovať vodiča za volantom a deaktivovať všetky bezpečnostné systémy. "Som v kontakte s oddelením Tesla Product Security Team, ako aj s treťou stranou, aby mohli kontaktovať vlastníkov chybných vozidiel. Problémom je softvér, ktorý ukladá informácie vlastníka vozidla. Bez nich sa nedostane k niektorým ovládacím prvkom," uviedol David.

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them…