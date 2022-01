V predvečer rozhovorov Rusko-NATO v Bruseli bol zabitý ukrajinský vojak

Napätie okolo Ukrajiny sa zhoršilo v posledných mesiacoch, pričom Washington a európski spojenci Kyjeva obviňujú Rusko, že sa pripravuje na inváziu do bývalej sovietskej republiky. Ukrajina oznámila, že separatisti mierili v utorok na jej vojenské pozície na východe štátu a strieľali z ťažkých guľometov a ručných palných zbraní. "Jeden príslušník ozbrojených síl bol smrteľne zranený," uviedla v stredu ukrajinská armáda v oznámení a dodala, že jej vojaci streľbu opätovali.

Moskva je obviňovaná, že na hranici s Ukrajinou zhromaždila okolo 100.000 vojakov. Kremeľ opisuje prítomnosť svojich vojakov ako ochranu pred protiprávnymi krokmi Západu, predovšetkým Severoatlantickej aliancie (NATO), a žiada od Washingtonu a jeho spojencov rozsiahle ústupky, napríklad ten, aby sa NATO nerozširovalo smerom na východ.

Prvé kolo rozhovorov medzi USA a Ruskom v pondelok v Ženeve, zameraných na upokojenie napätia na ukrajinskej hranici, sa ukázalo ako bezvýsledné. Nasledujúce kolo rozhovorov sa začína práve v stredu v sídle NATO v Bruseli. Kyjev od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, bojuje proti promoskovskému povstaniu v dvoch separatistických oblastiach hraničiacich s Ruskom. Tento konflikt si už vyžiadal viac ako 13.000 ľudských životov.

Americká vláda sa chystá poslať na Ukrajinu radarové systémy a námorné zariadenia. Nie je však jasné, kedy sa prvé dodávky dostanú do tejto krajiny, informoval v stredu spravodajský portál 112 Ukrajina. "Vzhľadom na skutočnosť, že americká rozviedka predpokladá, že Rusko by mohlo začať plnohodnotnú inváziu s využitím všetkej svojej vojenskej sily, táto pomoc by umožnila Ukrajine spôsobiť Rusku extra škody, ale výrazne by to nezmenilo výsledok," uviedol zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta.

Portál 112 Ukrajina s odvolaním sa na server Politico.com píše, že ide o súčasť balíka mimoriadnej obrannej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 200 miliónov dolárov, ktorý Biely dom schválil koncom decembra 2021.

Portál pripomenul, že Kongres USA zvažuje uznanie Ukrajiny za krajinu "NATO plus". Ukrajine by to poskytlo vojenskú a diplomatickú podporu, ktorá je potrebná na pozadí zhromažďovania ruských vojenských síl v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Uznanie Ukrajiny ako krajiny "NATO plus" by zabezpečilo urýchlené preskúmanie predaja určitého amerického obranného tovaru a služieb, dodal portál 112 Ukrajina.

Zasadnutie Rady NATO-Rusko je včasnou príležitosťou na riešenie spoločných obáv, uviedol na začiatku stredajšej schôdzky generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. "Dnes prebieha zasadnutie Rady NATO-Rusko. Je to včasná príležitosť na dialóg v kritickom momente pre európsku bezpečnosť. Keď je napätie vysoké, je ešte dôležitejšie, aby sme si sadli za jeden stôl a riešili naše obavy," napísal Stoltenberg na Twitteri.

Agentúra TASS uviedla, že v Bruseli sa začalo v stredu dopoludnia prvé stretnutie Rady NATO-Rusko za posledného dva a pol roka. Strany sa zdržali úvodných vyhlásení. Stretnutie sa však začalo v celkom vrúcnej atmosfére. Vedúci ruskej delegácie, námestník ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško, si pred stretnutím potriasol rukou s najvyššou delegátkou USA, zástupkyňou ministra zahraničných vecí Wendy Shermanovou.

Najvyššie postavený ruský delegát privítal ostatných účastníkov stretnutia – generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga a stálych predstaviteľov 30 členských štátov NATO – údermi pästí, a to v súlade s nariadeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu. Účastníci stretnutia majú rúška a zložili si ich len pri slávnostnom fotení.

Today’s meeting of the #NATO–#Russia Council is underway. It is a timely opportunity for dialogue at a critical moment for European security. When tensions are high, it is even more important that we sit down around the same table and address our concerns. pic.twitter.com/Ek8ey05aGL