Svet stratil amerického vojnového hrdinu: Zomrel armádny letec Charles McGee (†102)

McGee zomrel v nedeľu v spánku vo svojom dome v meste Bethesda v štáte Maryland. Správu o úmrtí médiám potvrdil jeho syn Ron.

"Stratili sme amerického hrdinu. Charles McGee, brigádny generál a jeden z posledných žijúcich letcov z Tuskegee, zomrel vo veku 102 rokov. Aj keď som zarmútený jeho stratou, som tiež neuveriteľne vďačný za jeho obetu, jeho odkaz a jeho charakter," napísal na sociálnej sieti Twitter americký minister obrany Lloyd Austin.

Today, we lost an American hero. Charles McGee, Brigadier General and one of the last surviving Tuskegee Airman, passed at the age of 102. While I am saddened by his loss, I'm also incredibly grateful for his sacrifice, his legacy, and his character. Rest in peace, General. pic.twitter.com/3GLNbfRHs7

"(McGee) počas druhej svetovej vojny, Kórejskej vojny a vojny vo Vietname absolvoval viac ako 400 misií. Mala som tú česť zavolať mu minulý mesiac pri príležitosti jeho 102. narodenín, aby som mu poďakovala za jeho službu nášmu národu," napísala na Twitteri viceprezidentka USA Kamala Harrisová.

Today, we lost an American hero, Brigadier General Charles McGee. A member of the Tuskegee Airmen, he completed over 400 missions during World War II, Korea, and Vietnam. I had the honor of calling him last month on his 102nd birthday to thank him for his service to our nation. pic.twitter.com/p8MfrR1hQ3