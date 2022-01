KORONAVÍRUS V Prahe demonštrujú odporcovia protiepidemických opatrení

Účastníci demonštrácie s názvom Deväť krokov ku slobode, ktorú zorganizovalo hnutie Chcípl PES, si so sebou doniesli transparenty s nápismi ako "Zradca národa", "Pravda víťazí", "Slobodu alebo smrť" a "Máme toho dosť". PES bol názov protiepidemického systému ČR, ktorý určoval rozsah proticovidových opatrení v krajine. Vláda ho prestala používať koncom januára 2021.

Z pódia zazneli vety o tom, že vláda šíri medzi ľuďmi strach a prevolávali sa heslá ako "Povstaňte" a "Slobodu". Na pódiu vystúpili aj zástupcovia integrovaného záchranného systému, priblížili Novinky. Hnutie Chcípl PES podľa vlastných slov odmieta "rozdeľovanie spoločnosti a segregáciu ľudí pomocou diskriminačných nariadení a vyhlášok a žiada ich okamžité zastavenie a zrušenie".

Česko chystá úpravy niektorých opatrení

V dôsledku rýchleho nástupu variantu omikron chystá vláda ČR úpravy niektorých opatrení, aby ľudia mohli chodiť do zamestnania predovšetkým v oblasti kritickej infraštruktúry nevyhnutnej pre chod štátu. Týkať sa to má najmä pracovníkov v sociálnych službách, školstve či zdravotníctve. Česká vláda zároveň na stredajšom rokovaní rozhodla o skrátení karantény a izolácie, ako aj o povinnom testovaní pre všetkých zamestnancov.

Povinné testovanie zamestnancov vstúpi do platnosti 17. januára. "Všetci sa budú testovať pomocou antigénových testov dvakrát do týždňa," povedal minister zdravotníctva Vlastimil Válek. Dodal, že tieto testy budú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Plošné testovanie bude trvať dva alebo tri týždne v závislosti od vývoja variantu omikron. "Maximálne to bude platiť ale tri týždne," povedal Válek.