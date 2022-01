Talianska polícia po 20 rokoch dolapila hľadaného mafiána: Pomohol im k tomu internet

MADRID - Talianskym vyšetrovateľom sa prostredníctvom internetu podarilo vypátrať jedného z najhľadanejších mafiánov, ktorý bol takmer 20 rokov na úteku. Gioacchino Gammino pred dvoma desaťročiami ušiel z väzenia a usadil sa v Španielsku. Tam si zmenil meno na Manuel, otvoril si taliansku reštauráciu a dokonca aj obchod s ovocím a zeleninou. Muži zákona ho objavili pomocou funkcie Google Street View. Jeho identitu potvrdili aj prostredníctvom facebookovej stránky jeho reštaurácie. Informoval o tom v stredu britský denník The Telegraph.

Talianski detektívi si na zábere z mesta Galapagar severne od Madridu všimli staršieho muža pred obchodom s potravinami, ktorého popis sedel na Gammina. Prevádzka na rohu ulice sa volala "El Huerto de Manu" (Manuova záhrada). Na ďalšej snímke policajti objavili ponuku neďalekej reštaurácie s názvom "La Cocina de Manu" (Manuova kuchyňa). Reštauračné zariadenie bolo už dlhší čas zatvorené, malo však stále aktívnu facebookovú stránku, na ktorej muži zákona objavili fotografiu 60-ročného šéfkuchára. Bol ním Gioacchino "Manuel" Gammino, ktorého spoznali pomocou výraznej jazvy na brade. Na jedálnom lístku reštaurácie bola dokonca jedna zo špecialít označená ako "Cena Siciliana" (sicílska večera).

V talianskom väzení si odpyká doživotný trest za vraždu

Policajti Gammina zatkli ešte 17. decembra, no jeho dolapenie vyšlo najavo až teraz. Podľa denníka The Telegraph sa mafián pri zatýkaní spýtal mužov zákona, ako ho našli, keď posledných desať rokov ani netelefonoval svojej rodine. The Telegraph uvádza, že muž skončí v talianskom väzení, kde si odpyká doživotný trest za vraždu. Gammina okrem toho odsúdili za celý rad zločinov vrátane obchodovania s drogami. Podľa talianskeho ministerstva vnútra bol jedným z najhľadanejších zločincov.

Gammino utiekol v roku 2002 z väzenia v Ríme

Gammino bol súčasťou mafiánskeho klanu zo sicílskeho mesta Agrigento. V deväťdesiatych rokoch bol zapletený do krvavého sporu s Cosa Nostrou – hlavnou sieťou organizovaného zločinu na ostrove. Prvýkrát ho zatkli už v roku 1984 a vyšetroval ho známy prokurátor Giovanni Falcone, ktorý bol jednou z vedúcich postáv boja proti organizovanému zločinu v Taliansku. Falcone zomrel vo veku 53 rokov po tom, ako bol naňho spáchaný atentát.

Neskôr Gammina obvinili z vraždy a v roku 1995 sa dal na útek. O tri roky neskôr ho však zatkli v Barcelone. V roku 2002 sa mu podarilo utiecť z väzenia v Ríme, tentoraz však zmizol bez stopy. Jeho decembrové zatknutie bolo vyvrcholením dvojročnej operácie detektívov z Ríma a Sicílie.