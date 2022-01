KORONAVÍRUS Česko sa pripravuje na tisíce prípadov omikronu denne: Ako budú pacientov liečiť? Jasné rozhodnutie!

Otázkou účinnosti liečebných postupov na variant omikron sa teraz podľa neho odborná spoločnosť intenzívne zaoberá. Hlavným liečebným nástrojom ale podľa neho tento rok budú hlavne antivírusové lieky.

Doteraz v krajine používané protilátky, ktoré pri variante delta asi na 70 percent bránia vážnemu priebehu choroby covid-19, podľa nových štúdií v prípade omikronu nefungujú. "U pacientov s potvrdeným variantom omikrón sa teda nebudú podávať. Akonáhle variant omikron v ČR prevládne, vyradíme ich z používania úplne," uviedol Dlouhý.

V prvom štvrťroku tohto roka by podľa neho mala doraziť dodávka protilátkového lieku evusheld, určený bude pre ľudí s ťažkou poruchou imunity alebo po transplantácii. Mal by ich pri preventívnom podaní chrániť až deväť mesiacov. Ďalší protilátkový liek sotrovimab sa očakáva v druhej polovici roka, kedy by mala doraziť hromadná objednávka krajín EÚ.

Takto budú ľudí s omikronom liečiť

Antivírusové lieky, ako remdesivir, nový molnupiravir alebo paxlovid, majú účinnosť na omikrón zachovanú. "Kým remdesivir a molnupiravir máme k dispozícii už teraz, o nákupe prípravku paxlovid rokuje s výrobcom intenzívne ministerstvo zdravotníctva," doplnil Dlouhý. Očakáva sa v prvom štvrťroku tohto roku. Jeho účinnosť by mala byť podľa Dlouhého ešte vyššia ako u monoklonálnych protilátok, proti závažnému priebehu až 85 percent. Výhodou antivírusových liečiv je aj spôsob podania, na rozdiel od protilátok, ktoré sa podávajú ako infúzie, ide o tablety.

O hospitalizované nakazené omikronom sa budú lekári starať rovnakými metódami ako doteraz. Budú dostávať kyslík, či už maskou alebo okuliarmi v prípade ľahších priebehov alebo pri vážnych stavoch pripojením na pľúcny ventilátor alebo prístroj HFNO s vysokým prietokom kyslíka. "Štandardnou súčasťou liečby zostanú lieky na riedenie krvi a lieky proti prestrelenej imunitnej reakcii respektíve cytokínovej búrke, teda dexametazón, prípadne iné imunomodulačné lieky," dodal Dlouhý.

V súčasnej dobe tvorí omikron podľa dát z laboratórií asi 15 percent prípadov, v niektorých krajoch aj viac. Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) predpokladá, že polovicu dosiahne v prvých desiatich až 15 dňoch nového roka, do konca mesiaca potom prevládne. Na vrchole vlny epidémie omikronu sa očakáva až 50.000 prípadov za deň. Menší podiel nakazených pravdepodobne bude potrebovať hospitalizáciu, z väčšieho počtu nakazených to však bude stále veľké množstvo. V nemocniciach tak môže byť až 7000 pacientov s covidom-19 naraz a denne môže pribúdať aj 900 nových.