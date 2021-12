KORONAVÍRUS Šéf WHO verí, že sa pandémiu podarí v roku 2022 poraziť: TOTO je však potrebné spraviť

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjadril v piatok nádej, že sa v roku 2022 podarí poraziť súčasnú pandémiu koronavírusu. Podľa neho je však v tomto smere potrebná široká medzinárodná spolupráca.

Tedros vo svojom novoročnom prejave zároveň varoval pred "úzkoprsým nacionalizmom a hromadením vakcín", informovala spravodajská stanica BBC. Už prešli dva roky odvtedy, ako WHO dostala informáciu o tom, že sa v Číne šíri neznáme ochorenie vyvolávajúce zápal pľúc. Išlo o nový druh koronavírusu, ktorým sa doposiaľ na celom svete nakazilo vyše 287 miliónov ľudí a takmer 5,5 milióna ľudí infekcii podľahlo.

Koronavírus je aj naďalej súčasťou každodennej reality ľudí po celej planéte, pričom v platnosti zostávajú cestovné aj ďalšie obmedzenia. Reštrikcie sa v mnohých krajinách týkajú aj novoročných osláv, keďže úrady sa snažia predísť zhromažďovaniu väčšieho množstva ľudí. Šéf WHO napriek týmto skutočnostiam hľadí do budúcnosti s optimizmom. Ako uviedol vo svojom novoročnom príhovore, v porovnaní s počiatkami pandémie má už ľudstvo v súčasnosti mnoho prostriedkov na boj s ochorením COVID-19, ktoré nový koronavírus vyvoláva.

Nerovnomerná distribúcia vakcín zvyšuje riziko ďalších mutácií

Zároveň však upozornil na to, že pretrvávajúca nerovnomerná distribúcia vakcín vo svete zvyšuje riziko ďalších, potenciálne nebezpečných mutácií koronavírusu. "Úzkoprsý nacionalizmus a hromadenie vakcín, aké sa vyskytli v niektorých krajinách, podkopali rovnosť a vytvorili ideálne podmienky pre vznik koronavírusového variantu omikron. A čím dlhšie bude takáto nerovnosť pretrvávať, tým väčšie bude aj riziko, že sa vírus bude vyvíjať ďalej, a to spôsobmi, ktorým nedokážeme zabrániť ani ich predvídať," povedal šéf WHO. Dodal, že ak "ukončíme túto nerovnosť, ukončíme aj pandémiu".

Tedros sa vo svojom prejave dotkol aj nízkej globálnej úrovne zaočkovanosti, uvádza BBC. Väčšina obyvateľstva Európy, ako aj Severnej i Južnej Ameriky bola zaočkovaná prinajmenšom prvou dávkou proticovidovej vakcíny. Cieľ WHO dosiahnuť do konca roka 2021 úplné zaočkovanie aspoň 40 percent obyvateľstva však naopak nedosiahla väčšina afrických krajín.

Tedros už v minulosti kritizoval bohatšie krajiny za to, že "sa vrhli" na celosvetové zásoby vakcín a následne plne zaočkovali väčšinu svojej populácie, zatiaľ čo v chudobnejších krajinách sa ľudia nedostali ani len k prvej dávke očkovacej látky. BBC približuje, že WHO si pre rok 2022 stanovila nový cieľ - zaočkovať do konca júla 70 percent populácie všetkých krajín sveta.