Ako tínedžerka mala byť sexuálnou otrokyňou Epsteina: Pohlavne zneužiť ju mal aj princ Andrew!

NEW YORK - Američanka Virginia Giuffreová, ktorá tvrdí, že ju ako násťročnú nútil k sexu finančník Jeffrey Epstein, dnes podala žalobu na britského princa Andrewa. Žena tvrdí, že ju potomok britskej panovníčky Alžbety II. pohlavne zneužil, keď mala 17 rokov, napísala agentúra AP.

"Vediem princa Andrewa k zodpovednosti za to, čo mi urobil," uviedla Giuffreová. "Mocní a bohatí nemajú výnimku v zodpovednosti za svoje činy. Dúfam, že ďalšie obete uvidia, že je možné nežiť v mlčanlivosti a strachu, ale môžu si vziať svoj život späť tým, že prehovoria a budú požadovať spravodlivosť," dodala.

"K tomuto rozhodnutiu som nedošla ľahko. Ako matka a manželka staviam na prvé miesto rodinu - a viem, že tento krok ma vystaví ďalším útokom princa Andrewa a jeho zástupcom - ale vedela som, že keby som sa tak nerozhodla, sklamala by som (rodinu) aj obete po celom svete," uviedla Giuffreová. Princ Andrew na konci roka 2019 v rozhovore s BBC razantne poprel, že by niekedy Giuffreovú stretol. Šesťdesiatjedenročný princ sa však kvôli svojim stykom s Epsteinom stiahol z verejného života.

Epstein ju mal mať ako sexuálnu otrokyňu

Žaloba však tvrdí, že Andrew Giuffreovú niekoľkokrát zneužil pred tým, než mala 18 rokov. Raz sa tak malo stať v Londýne v dome Epsteinovej priateľky Ghislaine Maxwellovej, ďalšie znásilnenie sa podľa žaloby stalo vo finančníkovom dome v New Yorku či na jeho súkromnom ostrove v Karibiku. Giuffreová skôr uviedla, že ju Epstein s pomocou Maxwellovej držal ako "sexuálnu otrokyňu".

Epstein a Maxwellová Zdroj: SITA/ New York State Sex Offender Registry via AP, File, SITA/Chris Ison/PA via AP, File

Šesťdesiatšesťročný Epstein spáchal samovraždu vo väzení v auguste 2019, krátko potom, čo bol zatknutý kvôli podozrením zo sexuálnych zločinov. Jeho smrť vzbudila vlnu kontroverzií a dala vzniknúť radu konšpiračných teórií. Päťdesiatdeväťročná Maxwellová je obvinená z niekoľkých zločinov vrátane podielu na kriminálnom sprisahaní. Vinu odmietla, v novembri ju čaká soud.