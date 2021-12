Nové opatrenia na hraniciach: Dávajte si pozor, táto krajina od vás bude žiadať test za každú cenu

Ilustračné foto

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, Getty Images

BRATISLAVA - Cestujúci do Fínska sú povinní preukázať sa potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19, rovnako aj negatívnym výsledkom testu. Vyplýva to z aktualizovaných podmienok vstupu do krajiny, ktoré platia od utorka (28. 12.). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.