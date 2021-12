VIDEO Takto si pokračovanie tradície nepredstavovali: Telefonujúci v priamom prenose urazil Bidena

WASHINGTON - Zakódovaným vulgárnym výrazom počastoval amerického prezidenta Joea Bidena jeden z volajúcich v tradičných telefonátoch prepájaných na Štedrý deň do Bieleho domu. Výraz namierený proti demokratovi Bidenovi používajú s obľubou priaznivci jeho republikánskeho predchodcu Donalda Trumpa.

Uviedol to dnes spravodajský server BBC News. Joe a Gill Bidenovci sa v piatok podľa tradície porozprávali s niekoľkými rodinami detí, ktoré zavolali na velenie protivzdušnej obrany (NORAD), aby zistili, kedy k nim dorazí Santa Claus s darčekmi. NORAD túto recesistickú službu poskytuje na Vianoce už niekoľko rokov.

Bidenovci boli prostredníctvom videokonferenčného hovoru spojení okrem iného s rodinou so štyrmi deťmi z Oregonu. Prezident na záver rozhovoru zaželal otcovi, ktorý sa predstavil ako Jared, krásne Vianoce. Muž želanie opätoval a doplnil k nemu frázu "Let's go Brandon!" (Do toho, Brandon!). Tú odporcovia šéfa Bieleho domu posledných niekoľko mesiacov používajú namiesto vulgárneho a urážlivého zvolania „Fuck Joe Biden!“.

Podľa agentúry AFP nie je jasné, či si Biden uvedomil súvislosti, pretože volajúcemu opätoval: "Let's go, Brandon. Súhlasím." Útržky rozhovoru sa čoskoro začali šíriť na sociálnych sieťach, pričom niektorí diskutujúci prezidenta chválili, že za daných okolností zostal pokojný.

Fráza "Let's go Brandon!" sa medzi prezidentovými odporcami rozšírila po októbrovom rozhovore reportérky televízie NBC s jazdcom Brandonom Brownom po jeho víťazstve v pretekoch automobilového seriálu NASCAR. Reportérka vtedy mylne upozornila Browna, že tribúny prevolávajú "Let's go Brandon!", hoci diváci skandovali spomínanú urážku prezidenta Bidena. Slogan sa rýchlo stal obľúbeným spôsobom, ako uraziť prezidenta bez toho, aby hovorca musel vysloviť neslávne známe slovíčko začínajúce písmenom "f".