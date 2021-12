Šéf poľskej vládnucej strany vyhlásil, že Nemecko chce zmeniť EÚ na štvrtú ríšu

Kaczynski to vyhlásil v rozhovore pre poľský krajne pravicový denník Gazeta Polska Codziennie (GPC), pričom dodal, že niektoré krajiny "nie sú nadšené z vyhliadky na vybudovanie nemeckej štvrtej ríše na základe EÚ". "Ak by sme my Poliaci súhlasili s týmto druhom modernej podriadenosti, boli by sme degradovaní rôznymi spôsobmi," povedal podľa AFP Kaczynski, ktorý je zároveň poľským vicepremiérom. Dodal, že Súdny dvor Európskej únie (CJEU) je používaný ako "nástroj" pre federalistické idey.

Varšava obviňuje Brusel

Poľsko je zapojené do zdĺhavého sporu s EÚ najmä v súvislosti so svojimi reformami súdnictva, ktoré PiS presadzuje od roku 2015. Európska únia v najnovšom zvrate udalostí tento týždeň uviedla, že proti Poľsku spúšťa právne kroky za ignorovanie práva EÚ a podkopávanie nezávislosti súdnictva. Varšava naopak obviňuje Brusel z "byrokratického centralizmu".

Podpora súčasnej nemeckej vlády pre federalizmus EÚ je utopická a nebezpečná

Počas nedávnej návštevy nového nemeckého kancelára Olafa Scholza v Poľsku tamojší premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil, že podpora súčasnej nemeckej vlády pre federalizmus EÚ je "utopická, a preto nebezpečná" záležitosť, píše AFP.