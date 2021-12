Popíjanie politikov počas lockdownu pobúrilo celú Britániu: Neuveríte, ako sa to snažia teraz obhájiť

Všetko sa to odohralo v čase prísnych pandemických opatrení. Minister zahraničia Dominic Raab prišiel s tvrdením, ktoré môže celú situáciu upokojiť, alebo naopak ešte viac rozvíriť. Líder labouristov, Sir Keir Starmer, sa vyjadril, že opatrenia v tom čase porušené neboli, pretože išlo o pracovné stretnutie, píše Sky News. Raab sa zase opiera o fakt, že stretnutie na Downing Street 10 bolo čisto pracovné, pretože "všetci tam boli v oblekoch alebo šatách zodpovedajúcich pracovnému stretnutiu". Na snímke, ktorú ako prvý uverejnil britský denník The Guardian, je premiér Boris Johnson v spoločnosti svojej manželky, vtedy čerstvo narodeného syna a svojich sedemnástich kolegov. Stretnutie sa odohralo 15. mája 2020.

I'm pretty sure this is the view from the 11 Downing Street first floor balcony... pic.twitter.com/KmN9T9WqHx