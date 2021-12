V Česku sa situácia pred sviatkami upokojuje: Krajina hlási najmenej prípadov od 1. novembra

Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva, o ktorých vo štvrtok informoval spravodajský server Novinky.cz. Pozvoľna naďalej klesá počet hospitalizovaných covidových pacientov. V stredu ich bolo 4453, o deň skôr 4887, a pred týždňom asi o 1400 viac. Počet hospitalizovaných pacientov vo vážnom stave zároveň klesol pod 800. Novinky.cz však upozorňujú, že nemusí ísť o konečné čísla, keďže nemocnice zvyknú počty nemocničných pacientov ešte spätne upravovať, respektíve zvyšovať.

Znížila sa incidencia aj reprodukčné číslo

Klesla aj tzv. incidencia vírusu, pričom za posledných sedem dní pripadá na 100.000 obyvateľov aktuálne 526 prípadov covidu. Predošlý deň to bolo o 37 viac. Reprodukčné číslo, ktoré ukazuje zase mieru šírenia koronavírusu, sa oproti predošlému dňu znížilo o dve stotiny, na aktuálnych 0,78. Epidémia sa v ČR spomaľuje už štvrtý týždeň. Panujú však obavy, že nákazlivejší koronavírusový variant omikron by mohol zvrátiť tento priaznivý vývoj, približuje portál iDNES.cz.

Vláda napriek zlepšeniu sprísňuje opatrenia na prelome roka

Česká vláda sa pre to rozhodla sprísniť na prelome roku režim na hromadných akciách či v reštauráciách. V školách sa v prvej polovici januára budú testovať dvakrát týždenne všetci, bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo covid prekonali. Od začiatku pandémie potvrdili v ČR vyše 2,4 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, pričom infekcii tam podľahlo celkovo 35.585 ľudí. Do 15. decembra zomieralo v ČR s covidom denne viac než 100 ľudí, od vtedy sa však počty úmrtí pohybujú denne v desiatkach.