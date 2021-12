VIDEO Obrovský škandál: Kolegovia premiéra zorganizovali párty počas lockdownu, primitívna obhajoba

Toto video len potvrdilo informácie z médií o vianočnom večierku na Downing Street v čase, kedy bolo organizovanie podobných akcií zakázané. Britská vláda však naďalej odmieta porušovanie akýchkoľvek pravidiel. Premiér Johnson pre rastúce nepokoje oznámil, že celá kauza sa bude vyšetrovať.

Zdroj: SITA/Adrian Dennis/Pool via AP

Škandál odštartoval už minulý týždeň článkom v Daily Mirror, ktorý s odvolaním na svoje zdroje informoval, že vlani 18. decembra usporiadali vysoko postavení pracovníci Downing Street "vianočnú párty, zatiaľ čo zvyšok sveta bol nútený ostať doma". S podobnou správou prišlo aj BBC. Británia zažívala pred Vianocami 2020 silnú druhú vlnu epidémie covid-19 a pre Londýn v deň konania večierku platili prísne opatrenia zakazujúce akékoľvek stretnutia vo vnútorných priestoroch. Vláda 17. decembra na Twitteri uviedla, že ľudia nesmú usporadúvať "vianočný obed ani večierok" v pracovnom prostredí.

The government says “there was not a party” at No 10 last December and that no COVID rules were broken. A week into the story, this is a new 5-min video on the gap between the government’s assurances and available evidence. Produced by Michael Cox. https://t.co/cqIalvKKnB pic.twitter.com/vWBxhOogI7