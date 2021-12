KORONAVÍRUS Joe Biden bol v kontakte s pozitívnym človekom: Boli spolu polhodinu v lietadle

Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden prišiel do blízkeho kontaktu so zamestnancom Bieleho domu, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza koronavírusom a ktorý má aj príznaky ochorenia COVID-19. Uviedla to v pondelok večer hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AP.