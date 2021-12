KORONAVÍRUS EK schválila nariadenie o devätmesačnej platnosti covidpasov

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok schválila nariadenie, ktorým sa skracuje platnosť tzv. covidpasov na deväť mesiacov od podania druhej dávky vakcíny. Opatrenie, ktoré má podporiť očkovanie treťou podpornou dávkou, by malo vstúpiť do platnosti od 1. februára 2022, informovala agentúra Reuters.

Návrh na obmedzenie platnosti európskych digitálnych covidových certifikátov prediskutovali už lídri krajín EÚ na decembrovom summite v Bruseli. Do platnosti by nevstúpil len v prípade, ak by s ním nesúhlasila väčšina členských štátov alebo poslancov Európskeho parlamentu. Podľa agentúry Reuters má však tento návrh v rámci EÚ dostatočnú podporu.

VIDEO Heger na summite EÚ o predĺžení platnosti covidpasov

Nariadenie začne platiť od 1. februára

Európske covidpasy, uľahčujúce cestovanie medzi jednotlivými krajinami EÚ v čase pandémie, boli zavedené od 1. júla 2021, a to predbežne na obdobie 12 mesiacov. EK v utorok oznámila, že schválila "povinnú deväťmesačnú (presne 270-dňovú) dobu akceptácie vakcinačných certifikátov pre účely cestovania medzi jednotlivými krajinami EÚ". Toto záväzné nariadenie od 1. februára nahradí doterajšie nezáväzné odporúčanie. EÚ sa týmto spôsobom snaží zosúladiť uznávanie európskych covidpasov v situácii, keď niektoré krajiny opäť zavádzajú – v obave pred šírením vysokonákazlivého variantu omikron – rôzne jednostranné opatrenia a obmedzenia na hraniciach.

Platnosť po tretej dávke zatiaľ nebude obmedzená

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti varoval, že "jednostranné opatrenia členských štátov by nás (EÚ) mohli uvrhnúť späť do roztrieštenosti a neistoty". Pripomenul pritom, ako pred zavedením európskych covidpasov komplikovali cestovanie v rámci eurobloku rôzne bariéry v podobe povinného testovania a karantén, píše agentúra AFP.

Reynders zároveň vyzval jednotlivé členské štáty, aby čo najskôr rozbehli očkovanie treťou dávkou proticovidových vakcín a zaistili tak bezpečné cestovanie v rámci Únie. Platnosť covidpasu po očkovaní treťou dávkou zatiaľ nebude obmedzená.