USA doteraz darovali iným krajinám 335 miliónov dávok vakcín proti KORONAVÍRUSU

Medzi darovanými vakcínami je aj 50 miliónov dávok distribuovaných Washingtonom počas posledných dvoch týždňov. V najbližších dňoch plánujú USA poslať krajinám na celom svete ďalšie milióny dávok. Americký prezident Joe Biden v septembri prisľúbil, že Spojené štáty darujú chudobnejším krajinám dohromady viac ako miliardu dávok vakcín proti covidu, pripomína AFP. Biden vtedy tiež uviedol, že Spojené štáty, ktoré doposiaľ zaznamenali vyše 50 miliónov potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, sa stanú najväčším poskytovateľom "arzenálu na boj proti vírusu" na svete.

Ako uvádza AFP, Washington pri každej príležitosti opakuje, že vakcíny do sveta distribuuje bez toho, aby od príjemcov na oplátku "žiadal nejaké záväzky". USA sa tým podľa AFP pokúšajú naznačiť, že takýto scenár by nemusel platiť v prípade darcovstva iných krajín, a to obzvlášť, ak by takto vakcíny distribuovala Čína.

Miliarda dávok pre africké krajiny

Čínsky prezident Si Ťin-pching sa nedávno zaviazal darovať africkým krajinám miliardu dávok vakcín proti covidu. Tzv. vakcínovú diplomaciu, a teda teda využívania darov v podobe vakcín na to, aby si tým Peking získal priazeň chudobnejších krajín, ale odmieta.

AFP však v tejto súvislosti pripomína, že Nikaragua dostala od čínskej spoločnosti Sinopharm 200.000 dávok vakcín krátko po tom, ako táto stredoamerická krajina prerušila diplomatické vzťahy s Taiwanom.

Peking totiž v rámci politiky "jednej Číny" od iných krajín vyžaduje, aby s Taiwanom neudržiavali diplomatické vzťahy. Tento ostrov má samostatnú vládu od roku 1949, keď tam po porážke v občianskej vojne s komunistami utiekli čínski nacionalisti. Čína ho však stále považuje za svoje územie.