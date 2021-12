VIDEO Biden navštívil oblasti zasiahnuté tornádom v štáte Kentucky: Vyžiadalo si najmenej 74 obetí

Biden do zasiahnutej oblasti pricestoval preto, aby sa ubezpečil, že miestne úrady dostanú od federálnej vlády všetku dostupnú podporu. "Dnes som v Kentucky, kde sa mám stretnúť s lokálnymi politikmi a urobil si obraz o škodách spôsobených tornádami a extrémnym počasím. Obnova si bude vyžadovať spoluprácu nás všetkých," uviedol Biden v príspevku na svojom oficiálnom účte na Twitteri. Prisľúbil, že Washington je pripravený poskytnúť dlhodobú pomoc.

I’m in Kentucky today to meet with local leaders and to survey the damage from the tornadoes and extreme weather. It will take all of us, working together, to recover and begin rebuilding — and we are committed to providing whatever support is needed for however long it takes.