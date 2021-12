To, čo sa deje v Južnej Afrike s OMIKRONOM, prekvapilo aj vedcov: Vysvetlenie profesorky

V porovnaní s variantom delta je počet nových prípadov omikronu v Južnej Afrike veľmi nízky, informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Provincia Guateng v Južnej Afrike zaznamenala od polovice novembra raketový nárast nových prípadov, no potom sa infekčnosť spomaľovala.

Zdroj: Getty Images

Profesorka Christina Pagelová z University College v Londýne, ktorá sleduje vývoj situácie v Južnej Afrike od prepuknutia choroby, uviedla, že od polovice novembra pribúda v krajine každým dňom o 25 percent viac nových prípadov. Ako však pokračovala, "za posledné štyri dni tento trend šírenia vírusu klesol." Omikron tak mohol za mesiac v Južnej Afrike takpovediac vyhorieť, čo by mohlo naznačovať.

Analýza z Južnej Afriky ukazuje, že omikron spôsobuje podstatne menej ťažkých priebehov nákazy než delta. Problémom ale je, že aj keď je priebeh covidu slabší, pokiaľ sa infekcia rozšíri, zvýši sa aj počet hospitalizácií.

We have to be careful looking at these comparisons - both Beta and Delta waves *started* with a steady-ish background of about 1500 daily cases - and so a higher burden of deaths. Omicron started with a background of about 300 daily cases - about 5x lower. https://t.co/ieAPneaWcK