FOTO Bizarnosť roka: Ľudia si klopkali na čelo, pracovníci mesta sa vybrali do snehu s kosačkami!

Kosiť chceli aj po zasnežení cesty.

Zdroj: Gettyimages.com

LIPNO - Ak ste si mysleli, že premiérové sneženie v Bratislave bolo v rámci zimného počasia to najväčšie prekvapenie, tak sa mýlite. Naši severní susedia by vám mohli rozprávať úplne najbizarnejší príbeh tohtoročného prvého snehu, ktorý pracovníkov obce očividne prekvapil. Do terénu sa totiž vybrali kosiť trávu, aj keď bola krajina očividne už dávno pokrytá belobou. Okoloidúci vodiči len nechápavo krútili hlavami.