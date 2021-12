VIDEO Tragická nehoda kamióna si vyžiadala najmenej 53 obetí: Vodič prevážal migrantov

Úrad mexického generálneho prokurátora oznámil, že na základe predbežných informácii prišlo o život 53 ľudí. Stav ďalších troch zranených osôb je vážny.

Zdroj: SITA/AP Photo)

Nehoda sa stala vo štvrtok popoludní na cestnej komunikácii v mexickom štáte Chiapas. Videozáznam zhotovený na mieste nehody zachytáva mŕtvych a zranených migrantov na kope v prevrátenom návese kamióna, píše AP.

Reportedly a #cargo truck jammed with people who appeared to be migrants crashed into a pedestrian bridge over on a highway in Chiapas, southern Mexico on Thursday, ki!!ing at least 49 people



