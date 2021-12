KORONAVÍRUS Všetci zamestnávatelia v meste New York musia nariadiť povinné očkovanie

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Gerald Herbert

NEW YORK - Všetci zamestnávatelia v americkom meste New York budú musieť nariadiť svojim zamestnancom povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z nových pravidiel, ktoré v pondelok oznámil newyorský starosta Bill de Blasio. Informovala o tom tlačová agentúra AP.