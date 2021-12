KORONAVÍRUS Nezaočkovaným Rakúšanom hrozia pokuty: Povinné očkovanie zdravotníkov zavedie aj Nemecko

VIEDEŇ - Za nedodržanie povinnosti dať sa zaočkovať proti novému koronavírusu, ktorá má v Rakúsku platiť od 1. februára 2022 pre všetkých obyvateľov od 14 rokov, bude hroziť pokuta vo výške 600 eur. Tá sa môže opakovať každé tri mesiace, pričom najvyššia možná sankcia predstavuje 3600 eur, resp. 2400 eur ročne. Uvádza sa to v prvom návrhu zákona o povinnej vakcinácii proti covidu, ktorý mala k dispozícii a v nedeľu o ňom informovala spravodajská relácia ZiB verejnoprávnej stanice ORF.

Rezort zdravotníctva však znenie tohto návrhu podľa správy ZiB nepotvrdil a uviedol, že konečnú verziu chce zverejniť budúci týždeň, píše agentúra APA. "Akonáhle bude k dispozícii finálny odsúhlasený návrh, spoločne ho budeme komunikovať," povedala pre web stanice ORF hovorkyňa ministerstva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lisa Leutner

Výnimky z povinného očkovania majú mať podľa aktuálneho návrhu deti mladšie ako 14 rokov, tehotné ženy, ľudia, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali počas 180 dní od pozitívneho testu, ako aj osoby, čo si nemôžu dať vpichnúť dávku vakcíny zo zdravotných dôvodov.Povinná vakcinácia zahŕňa podanie prvej, druhej i tretej dávky. Druhá sa má podávať najskôr 14 a najneskôr 42 dní po prvej. Tretia zase najskôr 120 dní a najneskôr 270 dní po predošlej dávke. V Rakúsku sa uznávajú vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Všetci Rakúšania, ktorí do začiatku februára budúceho roku nebudú ešte zaočkovaní, dostanú 15. februára list od ministra zdravotníctva s výzvou, aby sa dali zaočkovať. Okresné úrady majú od 15. marca začať udeľovať prvé pokuty v prípade porušenia očkovacej povinnosti. Minister zdravotníctva môže na základe nariadenia definovať skupiny ľudí, na ktorých sa budú vzťahovať nižšie finančné sankcie za neuposlúchnutie výzvy na povinné zaočkovanie sa. Peniaze vyzbierané z pokút majú dostať lokálne zdravotnícke zariadenia, uvádza sa v návrhu.

Nemecko plánuje zaviesť povinné očkovanie proti covidu pre zdravotníkov

Nadchádzajúca nemecká vláda plánuje od polovice marca zaviesť povinné očkovanie proti novému koronavírusu pre zamestnancov nemocníc, ošetrovateľských domovov či iných medicínskych zariadení. Vyplýva to z kópie návrhu príslušného zákona, ktorý mala v nedeľu k nahliadnutiu agentúra Reuters. Sociálnodemokratická stranou Nemecka (SPD), Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) majú novú legislatívu predložiť parlamentu tento týždeň. V návrhu zákona sa uvádza, že uvedené profesie musia do 15. marca predložiť potvrdenie o vakcinácii proti covidu, prekonaní tohto ochorenia alebo sa preukázať dokladom, že sa nemôžu dať zaočkovať.

Predmetný návrh podľa Reuters tiež obsahuje predĺženie dočasných opatrení, ktoré spolkovým krajinám umožňujú v prípade potreby zaviesť prísnejší lockdown, a to do 15. februára. Táto legislatíva takisto na dočasné obdobie a s náležitým vyškolením oprávňuje na podávanie dávok proti koronavírusu i zubárov, veterinárov a farmaceutov. Ide o súčasť úsilia zaočkovať treťou dávkou vakcíny do Vianoc 30 miliónov ľudí v krajine.

Reuters konštatuje, že Nemecko sa dosiaľ stavalo k prípadnej povinnej vakcinácii zdržanlivo. Dôvodom boli napríklad obavy, že to ešte viac umocní nedostatok medicínskeho personálu. Podpora pre túto myšlienku ale vzrástla v dôsledku stúpajúceho počtu nakazených počas štvrtej vlny pandémie. Podporu zavedeniu očkovacej povinnosti vyslovil i nastávajúci kancelár Olaf Scholz.

SPD, Zelení a FDP predstavili koaličnú dohodu budúceho nemeckého vládneho kabinetu 24. novembra. Nový kancelár Scholz z SPD, ktorý nahradí dosluhujúcu šéfku spolkovej vlády Angelu Merkelovú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) po 16 rokoch vo funkcii, má byť zvolený v stredu.