V Nemecku vyčíňa počasie: Popadané stromy blokujú dopravu, meteorológovia varujú pred vetrom

Nemecká meteorologická služba vydala pre tieto oblasti výstrahu pred vetrom, ktorého nárazy môžu dosahovať rýchlosť 115 kilometrov za hodinu, uviedla televízia NDR. Webová stránka magazínu Focus informuje, že rýchlosť vetra nad Severným morom zrejme dosiahne až 140 kilometrov za hodinu, čo je sila orkánu.

The German national weather service DWD has currently issued warnings and pre-warning alerts for potential significant #weather in #Germany (map shows both). #StaySafe and be prepared and follow the official information and advisories from this source: https://t.co/yFrKghlThP. pic.twitter.com/zAUil8Rugb