KORONAVÍRUS Zdravotný expert krotí vášne: Omikron môže znamenať aj predčasné vianočné vykúpenie, TOTO sú dôkazy

"Ak sa dokáže, že novoobjavený variant omikron spôsobuje miernejšiu formu ochorenia Covidom-19, bol by to ako skorší darček na blížiace sa Vianoce,“ tvrdí v poslednom tweete na sociálnej sieti nemecký expert na zdravie Karl Lauterbach. "S toľkými mutáciami by to bolo možné. Ale pozor: je tu aj protiargument: v SA má variant zastúpenie len 6 % u ľudí s viac ako 65 rokmi. Nemecko je najstaršou krajinou v Európe s množstvom chronicky chorých ľudí," hovorí aj predpokládané "B" uznávaný odborník, ktorý sa navyše môže stať v spolkovej krajine aj ministrom zdravotníctva.

Es wäre wirklich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, wenn Omicron leichter verliefe. Bei so vielen Mutationen wäre es aber denkbar. Aber Vorsicht: was dagegen spricht: in SA sind nur 6% Ü65 alt. Deutschland ältestes Land Europa mit vielen chronisch Kranken https://t.co/EewQlbLb3N — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 28, 2021

Sú tu hlasy, že ide o menej závažný variant, aj keď sa šíri rýchlejšie

Za tú dobu, čo sa o Omikrone píše, sa analyzovali aj dáta z Juhoafrickej republiky, kde sa variant šíril v rámci prvého ohniska. Podľa nich variant vyvoláva menej závažné problémy, ako sú únava, bolesti svalov či hlavy. Podstatné však má byť zatiaľ prvotné zistenie, a síce že zatiaľ sa neobjavila akútna dýchavičná tieseň, pre ktorú množstvo pacientov už zomrelo a museli byť predtým napojení na kyslík.

Zdroj: SITA/Waltraud Grubitzsch/dpa via AP