Poľsko začne očkovať proti KORONAVÍRUSU deti vo veku 5–11 rokov v decembri

"Vyzerá to tak, že (očkovanie detí) spustíme v polovici decembra... Realistický dátum je niekedy okolo 15. decembra," uviedol Kraska s tým, že ak vakcíny pre deti spomínanej vekovej kategórie dorazia pred týmto termínom, s ich očkovaním sa začne skôr.

Európska agentúra pre lieky (EMA) minulý týždeň vo štvrtok schválila podávanie proticovidovej vakcíny od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech deťom od piatich do 11 rokov. Táto očkovacia látka je už schválená na podávanie deťom od 12 rokov.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl