Herečka Zdena Studenková o svojom najväčšom strachu: Niečo, čoho sa desíme zrejme všetci

Zdena Studenková Zobraziť galériu (23)
Zdena Studenková (Zdroj: STVR)
BRATISLAVA - Ikona slovenskej hereckej scény bez príkras prehovorila o tom, čo ju desí najviac! Zdena Studenková (71) je roky považovaná za ženu, ktorej sa podarilo zastaviť čas. Vždy elegantná, sebavedomá a profesionálna. No aj za touto dokonalou fasádou sa skrýva strach, o ktorom otvorene prehovorila.

Šarmantná herečka si celý život budovala nezávislosť. Bola zvyknutá stáť pevne na vlastných nohách, bojovať sama za seba a nikdy sa na nikoho nespoliehať. Práve preto má dnes jeden obrovský strach – bezmocnosť. „Som typ človeka, ktorý sa hrozne, hrozne bojí staroby v zmysle bezmocnosti. Tým, že som bola celý život samostatná, že som si všetko vydobyla sama, že sa viem o seba postarať… ja keď si predstavím, že by som sa mala stať bezbranou starou ženou, ktorá je odkázaná na pomoc iných… Ja by som tak nechcela žiť. Ja radšej nechcem žiť,“ povedala bez servítky v doumentárnom cykle verejnoprávnej televízie Herečky.

Tieto slová znejú mrazivo. Studenková ide ešte ďalej a otvorene priznáva, že pre ňu má život hodnotu len dovtedy, kým ho dokáže zvládať sama. Byť na príťaž? To je pre ňu nepredstaviteľné.„Nechcem ho nechať niekomu inému na pospas a byť na príťaž. Tak nechcem žiť,“ dodala rozhodne. Herečka sa dotkla aj témy smrti – a jej pohľad je rovnako otvorený a nekompromisný. Ako neveriaca žena hovorí o postupnom zmierovaní sa s koncom, ktorý podľa nej prichádza prirodzene, keď človeku ubúdajú sily.


„My, ktorí nie sme veriaci, to máme tak, že sa začíname zmierovať so smrťou… keď začíname pociťovať, že už to nejde tak ako to išlo, ubúdajú nám sily, prichádzajú choroby a bolesti, tak pomaly sa zmierujeme s tým, že už by sa až tak veľa toho nestalo, keby som tu nebol,“ priznala.

Herečka má jedinú túžbu a to neodchádzať z tohoto sveta pomaly, v utrpení a odkázanosti na druhých. „Len tak zostať, dožívať a nedajbože niekomu na obtiaž, to nie je celkom to, čo si predstavujeme. Preto sa dopredu zmierujeme a hovoríme si, že bodaj by ten koniec prišiel naraz. To by bolo to najkrajšie, čo si môžeme predstaviť, že nech to rýchle skončí... a môže aj zajra ,“ dodala so zarážajúcou úprimnosťou. Slová Zdeny Studenkovej dokazujú, že aj ženy, ktoré obdivujeme pre ich silu a eleganciu, majú svoje obavy. A možno práve v tejto otvorenosti je jej najväčšia krása.

Viac o téme: Zdena StudenkováHerečkySTVR
