Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Tragédia v Indii: Slony skončili pod kolesami osobného vlaku! Sedem ich zahynulo, mláďa bojuje o život

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/nexta_tv, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GUVÁHÁTÍ - V severovýchodnom indickom štáte Ásam v sobotu v skorých ranných hodinách narazil osobný vlak do stáda slonov, ktoré prechádzalo cez koľaje. Pri zrážke zahynulo sedem divokých slonov ázijských a jedno mláďa utrpelo zranenia, informovali miestne úrady. Pri zrážke neboli hlásené žiadne ľudské obete. Informuje o tom agentúra AP.

Úrady zaviedli obmedzenia rýchlosti na trasách určených ako koridory pre slony, ale k najnovšej nehode došlo mimo týchto zón. Podľa hovorcu indických železníc vodič vlaku zbadal stádo s a približne 100 slonmi a použil núdzovú brzdu. Žiaľ, vlak aj tak narazil do niekoľkých zvierat.

Nehody vlakov s divokými slonmi nie sú v Ásame, kde žije odhadom 7000 slonov ázijských - čo je jedna z najvyšších koncentrácií týchto zvierat v Indii - ničím výnimočným. Od roku 2020 bolo v tomto indickom štáte vlakmi zabitých najmenej dvanásť slonov. V tomto ročnom období, keď sú ryžové polia pripravené na žatvu, sa slony často zatúlajú do ľudských obydlí.

Viac o téme: TragédiaVlakSlonyÁsamIndia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dopravná nehoda v Zbyňove.
Polícia vyšetruje štvrtkovú nehodu v Zbyňove: Zrážka si vyžiadala dvoch zranených
Domáce
FOTO ŠOKUJÚCE zistenia v prípade
ŠOKUJÚCE zistenia v prípade tragédie na D1: Žena (†52) mala byť mŕtva ešte pred zrážkou s nákladiakom! VRAŽDA
Domáce
JetBlue lietadlo
Dráma na oblohe pri Venezuele: Dopravné lietadlo s takmer zrazilo s americkou stíhačkou!
Zahraničné
FOTO Polícia zverejnila DETAILY zrážky
Polícia zverejnila DETAILY zrážky pri Ilave: Ako mohlo dôjsť k nehode nákladného auta s vlakom?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tanečnica Katka Jakeš má za sebou najnáročnejší rok: Prezradila, čo ju zmenilo a ako bude tráviť Vianoce
Tanečnica Katka Jakeš má za sebou najnáročnejší rok: Prezradila, čo ju zmenilo a ako bude tráviť Vianoce
Feminity TV
Herec Pavel Trávniček bol hosťom v relácii Neskoro večer
Herec Pavel Trávniček bol hosťom v relácii Neskoro večer
Prominenti
Asistent trénera HC MONACObet Banská Bystrica Marek Zadina po hladkej domácej výhre so Slovanom
Asistent trénera HC MONACObet Banská Bystrica Marek Zadina po hladkej domácej výhre so Slovanom
Zoznam TV

Domáce správy

Richard Raši.
Raši sa pustil do ostrej kritiky bývalej českej vlády: TOTO povedal o Fialovi! Nádej vidí v Okamurovi
Domáce
Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Počuli ste už o nich?
hashtag.sk
Auto skončilo mimo vozovky.
Dcéra ministra Blanára mala mať nehodu: Z miesta mala odísť aj s dieťaťom pred príchodom polície
Domáce
Začínajú sa vianočné prázdniny: Pozrite si všetky termíny voľna pre školákov v roku 2026
Začínajú sa vianočné prázdniny: Pozrite si všetky termíny voľna pre školákov v roku 2026
Banská Bystrica

Zahraničné

Tragédia v Indii: Slony
Tragédia v Indii: Slony skončili pod kolesami osobného vlaku! Sedem ich zahynulo, mláďa bojuje o život
Zahraničné
Obavy z útoku Ruska
Obavy z útoku Ruska sú obrovské: Poľsko urobilo nevídaný krok! Prvýkrát od studenej vojny
Zahraničné
Británia zápasí s nebezpečnou
Británia zápasí s nebezpečnou superchrípkou. Môže hrozba preniknúť aj na Slovensko? Expert sa vyjadril
Zahraničné
Marco Rubio
USA sa neobávajú eskalácie s Ruskom: Rubio reaguje na napätie okolo Venezuely a útoky na lode
Zahraničné

Prominenti

Aktuálne FOTO vnútri! Kanye West, Bianca Censori
Je snáď chorá? Šokujúci vzhľad Biancy Censori... Takto na ňu nie ste zvyknutí!
Zahraniční prominenti
Horoskop 2026 pre Kozorožcov:
Horoskop 2026 pre Kozorožcov: Čistenie vzťahov a... Čo čaká Podzámsku, Kirschner či Maigu?
Domáci prominenti
Fero Joke
Karta sa obrátila! Muži, ktorí obvinili Fera Jokea, sa stali terčom kritiky: Usoplení, prešpekulovaní hajzlíci!
Domáci prominenti
Krutá Růžičková v Slunce,
Krutá Růžičková v Slunce, seno...: Kvôli jej FACKÁM herci plakali... Peklo na pľaci!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Cítite únavu už hodinu
Cítite únavu už hodinu po jedle? Možno robíte TÚTO CHYBU! Odborníci varujú, pozor by si mali dať najmä DIABETICI
Zaujímavosti
Vedci skúmali biologický vek:
Vedci skúmali biologický vek: Prekvapilo ich, čo NAŠLI v krvi! Telo môže starnúť POMALŠIE než ukazuje kalendár
Zaujímavosti
Roky bola mŕtva a
Roky bola mŕtva a NIKTO si to nevšimol: Mumifikované telo objavili náhodou! ZÁHADNÝ prípad mladej ženy mrazí dodnes
Zaujímavosti
Takto sa zbavíte ovísajúcich
Takto sa zbavíte ovísajúcich paží vo vyššom veku
vysetrenie.sk

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Zistite, prečo sú unikátne
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)

Varenie a recepty

Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
Box
Odermatta štve nečakaná prehra so Zabystřanom: Nie je potrebné rozoberať podmienky
Odermatta štve nečakaná prehra so Zabystřanom: Nie je potrebné rozoberať podmienky
Lyžovanie
VIDEO Tri fraktúry a dva vyrazené zuby: Nové informácie po desivom páde nórskeho lyžiara
VIDEO Tri fraktúry a dva vyrazené zuby: Nové informácie po desivom páde nórskeho lyžiara
Lyžovanie
Juraj Slafkovský bude mať nového spoluhráča: Do Montrealu sa vracia známa tvár
Juraj Slafkovský bude mať nového spoluhráča: Do Montrealu sa vracia známa tvár
NHL

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Motivácia a produktivita
Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Bezpečnosť
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Armádne technológie
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Sponzorovaný obsah
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
Android

Bývanie

Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí

Pre kutilov

Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Tanečnica Katka Jakeš má za sebou najnáročnejší rok: Prezradila, čo ju zmenilo a ako bude tráviť Vianoce
Slovenské celebrity
VIDEO: Tanečnica Katka Jakeš má za sebou najnáročnejší rok: Prezradila, čo ju zmenilo a ako bude tráviť Vianoce
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obavy z útoku Ruska
Zahraničné
Obavy z útoku Ruska sú obrovské: Poľsko urobilo nevídaný krok! Prvýkrát od studenej vojny
Richard Raši.
Domáce
Raši sa pustil do ostrej kritiky bývalej českej vlády: TOTO povedal o Fialovi! Nádej vidí v Okamurovi
Británia zápasí s nebezpečnou
Zahraničné
Británia zápasí s nebezpečnou superchrípkou. Môže hrozba preniknúť aj na Slovensko? Expert sa vyjadril
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE EÚ plánuje miliardovú pôžičku pre Ukrajinu: Rusko útočilo! Raketový útok zabil civilistov

Ďalšie zo Zoznamu