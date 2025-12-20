Tragédia v Indii: Slony skončili pod kolesami osobného vlaku! Sedem ich zahynulo, mláďa bojuje o život

GUVÁHÁTÍ - V severovýchodnom indickom štáte Ásam v sobotu v skorých ranných hodinách narazil osobný vlak do stáda slonov, ktoré prechádzalo cez koľaje. Pri zrážke zahynulo sedem divokých slonov ázijských a jedno mláďa utrpelo zranenia, informovali miestne úrady. Pri zrážke neboli hlásené žiadne ľudské obete. Informuje o tom agentúra AP.
Úrady zaviedli obmedzenia rýchlosti na trasách určených ako koridory pre slony, ale k najnovšej nehode došlo mimo týchto zón. Podľa hovorcu indických železníc vodič vlaku zbadal stádo s a približne 100 slonmi a použil núdzovú brzdu. Žiaľ, vlak aj tak narazil do niekoľkých zvierat.
Nehody vlakov s divokými slonmi nie sú v Ásame, kde žije odhadom 7000 slonov ázijských - čo je jedna z najvyšších koncentrácií týchto zvierat v Indii - ničím výnimočným. Od roku 2020 bolo v tomto indickom štáte vlakmi zabitých najmenej dvanásť slonov. V tomto ročnom období, keď sú ryžové polia pripravené na žatvu, sa slony často zatúlajú do ľudských obydlí.