MIMORIADNE Vážna nehoda na D1: Za volantom mal sedieť vysoký policajný funkcionár! Išiel s majákom

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 došlo k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo civilné auto so služobným vozidlom polície. V aute mal sedieť vysokopostavený policajný funkcionár.
Kolízia na frekventovanom úseku
V piatok popoludní došlo na diaľnici D1 v smere z Bratislavy na Trnavu k dopravnej nehode, do ktorej bolo zapojené osobné vozidlo a služobné policajné auto značky Kia Sportage. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.
Za volantom mal sedieť vysoký predstaviteľ polície
Podľa dostupných informácií malo služobné vozidlo patriť Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Auto mal viesť zástupca riaditeľa protikorupčnej jednotky, ktorý sa v čase nehody pohyboval so zapnutým výstražným zvukovým zariadením.
Bez zranení, dychové skúšky negatívne
Polícia po nehode vykonala dychové skúšky u oboch vodičov, pričom výsledky boli negatívne. Pri kolízii sa nikto nezranil a nebolo potrebné ošetrovanie.
Škoda v tisícoch eur
Predbežné odhady hovoria o škode približne 10-tisíc eur. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho preverovania.