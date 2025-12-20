Kultová rozprávka mala namále! Princ Trávníček po rokoch priznáva: Popolušku nechcel nikto natočiť

BRATISLAVA – Bez tejto rozprávky si Vianoce ani nevieme predstaviť, no jej vznik bol hotové peklo! Princ z Troch orieškov pre Popolušku Pavel Trávníček prehovoril o zákulisí kultového filmu a jeho slová mnohých poriadne prekvapia. To, čo dnes milujú milióny divákov, kedysi nechcel takmer nikto.
Rozprávka, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, mala namále ešte predtým, než sa vôbec začalo nakrúcať. Nikto ju nechcel točiť! „Režisér to nechcel režírovať, v podstate tak celkovo nad tým ohŕňali nosom. Niekoľko ľudí sa tam vystriedalo. Najprv sa malo točiť v lete, ale to sa nestihlo, pretože bola dlhá príprava,“ priznal Trávníček v relácii Neskoro večer.
Keď letné nakrúcanie padlo, prišla myšlienka, nad ktorou dnes zostáva rozum stáť. Točiť sa malo v zime. „Už neviem, kto povedal tú ,geniálnu‘ myšlienku, tak to natočíme v zime. Čo bolo hrozné, pretože mi v tých kostýmoch, v tých pančuškách, za ktoré sa mi dodnes posmievajú, sme v tom mraze -17 stupňov jazdili na koni,“ posťažoval sa s úsmevom rozprávkový princ. Romantika na obrazovke bola vykúpená poriadnym utrpením pred kamerami.
Hoci je v zahraničí bežné, že hviezdy majú počas nakrúcania k dispozícii luxusné karavany, realita pri Popoluške bola oveľa skromnejšia. Karavan mali k dispozícii aj Trávníček so Šafránkovou, ktorá stvárnila Popolušku, no o veľkom pohodlí vraj nemohla byť ani reč.
Rozprávka Tri oriešky pre Popolušku však nie je fenoménom len u nás a v Česku. V Nemecku má už desaťročia priam kultový status. „Na zámku Moritzburg, kde sme to všetko točili, máme dnes takú výstavu, ktorá je tam ale že stále,“ prekvapil herec. „Sme tam všetci v životnej veľkosti, aj kôň. Nemci to majú tak strašne radi,“ pochválil sa Trávníček.
Zatiaľ čo hercov táto pocta teší, režisér rozprávky Václav Vorlíček podobné nadšenie nezdieľal. Práve naopak – z výstavy mal úplne iné pocity. Ak sa chcete o rozprávke i Pavovi Trávničkovi dozvedieť ešte viac, pozrite si reláciu Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%