Obavy z útoku Ruska sú obrovské: Poľsko urobilo nevídaný krok! Prvýkrát od studenej vojny

VARŠAVA - Varšava reaguje na meniacu sa bezpečnostnú situáciu v regióne krokom, ktorý nemá v novodobej histórii krajiny obdobu. Rozhodnutie súvisí s obavami z možnej hrozby z východu a zásadne mení doterajší prístup k obrane hraníc.
Rozhodnutie, ktoré prelomilo povojnové tabu
Poľsko sa po desaťročiach vracia k výrobe protipechotných mín. Krajina tým reaguje na rastúce bezpečnostné riziká spojené s Ruskom a ide o prvý prípad od konca studenej vojny, keď Varšava opäť spúšťa sériovú produkciu tohto typu výzbroje.
Zásadný obrat umožnil letný odchod Poľska z Ottawského dohovoru, ktorý zakazoval výrobu, používanie aj skladovanie protipechotných mín. Po jej vypovedaní už podľa poľskej vlády neexistujú právne prekážky, ktoré by návratu týchto zbraní bránili.
Štít Východ a obrana hraníc
Vyrobené míny majú byť súčasťou obranného projektu s názvom Štít Východ. Poľské ministerstvo obrany počíta s ich rozmiestnením pozdĺž hraníc s Ruskom a Bieloruskom, ktoré považuje za najcitlivejšie úseky z hľadiska bezpečnosti.
„Naším cieľom je čo najrýchlejšie zabezpečiť výrobu veľkého množstva mín,“ uviedol námestník ministra obrany Pawel Zalewski v rozhovore pre agentúru Reuters, na ktorú sa odvolávajú aj poľské médiá.
Zmluvu vypovedali aj ďalší susedia Ruska
Poľsko v tomto rozhodnutí nezostalo osamotené. Z Ottawského dohovoru v rovnakom období vystúpili aj ďalšie krajiny so spoločnou hranicou s Ruskom – Fínsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko. Všetky tieto štáty argumentujú zhoršením bezpečnostného prostredia v regióne a potrebou posilniť vlastnú obranyschopnosť.
Milióny mín a štátna výroba
Kľúčovú úlohu má zohrať štátna zbrojárska spoločnosť Belma. Jej vedenie potvrdilo, že sa pripravuje na masívne zvýšenie výrobných kapacít.
„Pripravujeme sa na dopyt v rozsahu päť až šesť miliónov mín rôznych typov,“ povedal riaditeľ spoločnosti Jaroslaw Zakrzewski. V súčasnosti pritom podnik vyrába približne 100-tisíc mín ročne, čo znamená výrazný skok v objeme produkcie.
Hranica dlhá stovky kilometrov
Podľa informácií poľskej verejnoprávnej televízie TVP by sa výroba mohla rozbehnúť už v priebehu budúceho roka. Vláda počíta s tým, že plánované mínové polia by sa tiahli pozdĺž približne 800 kilometrov východnej hranice krajiny.
Zvažuje sa aj možnosť dodávok mín Ukrajine. Ministerstvo obrany však zdôrazňuje, že prioritou zostáva vyzbrojenie Poľska a prípadné exporty by prichádzali do úvahy až v prípade výrobných prebytkov. Varšava zároveň uvažuje aj o dodávkach pre pobaltské štáty, ktoré rovnako odstúpili od medzinárodnej dohody.