Európska únia dá 700-tisíc eur na humanitárnu pomoc pre migrantov na bieloruských hraniciach

EK spresnila, že vyše 200.000 eur poskytne Medzinárodnej federácii Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Financovanie je súčasťou celkového príspevku EÚ do núdzového fondu na pomoc pri katastrofách, ktorý spravuje IFRC. Nakúpené budú potraviny, hygienické súpravy, prikrývky a súpravy prvej pomoci. EÚ okrem toho vyčlenila ďalších 500.000 eur na humanitárne účely a je v kontakte so svojimi partnerskými humanitárnymi organizáciami, ktoré by mali priamo v teréne dohliadnuť na implementáciu finančnej pomoci.

The @EU_Commission has decided to allocate €700,000 in humanitarian assistance for people stranded at the Poland-Belarus border.



With this funding, @ifrc and the Belarus Red Cross will deliver:



🔹 food

🔹 hygiene kits

🔹 blankets

🔹 first aid kits https://t.co/w0LZmkrTUd