Zlá situácia! Na poľsko-bieloruskej hranici sa zhromaždil dav migrantov

"Na hraničný priechod Kuznica privádzajú bieloruské jednotky stále viac a viac skupín migrantov," uviedlo na sociálnej sieti Twitter poľské ministerstvo obrany. Námestník poľského ministra vnútra Maciej Wasik uviedol, že pri hraničnom priechode sa nachádzajú "tisícky migrantov". Ako dodal, poľské jednotky sú "pripravené na akýkoľvek scenár".

Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalska však uviedla, že na mieste sa nachádzalo "niekoľko stoviek ľudí". "Očakávame, že príde k pokusu násilne prejsť cez hranicu," dodala. Videozáznamy nebolo možné bezprostredne overiť, keďže Poľsko zakázalo novinárom vstup do pohraničnej oblasti na základe núdzových opatrení prijatých v súvislosti s úsilím zamedziť pohybu migrantov, pripomína AFP.

Vo východných pohraničných oblastiach Poľska táboria tisíce migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa chcú dostať do Poľska a odtiaľ ďalej do Európy. Európska únia však obviňuje Bielorusko, že zámerne privádza ľudí do východnej Európy a následne ich pašuje na Západ.