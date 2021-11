Veľká záchranná akcia v Taliansku: Pobrežná stráž zachránila vyše 300 migrantov

Záchranná akcia sa začala v sobotu večer a trvala do nedeľňajšieho rána. Dovedna 303 migrantov sa podarilo dostať do bezpečia a vylodili sa v prístave Roccella Jonica v Kalábrii. Dobrovoľníci z Červeného kríza rozdali utečencom plastovú obuv, deky, potraviny i ochranné rúška proti koronavírusu. Miestne úrady tam nedávno zriadili stany slúžiace ako dočasné ubytovanie pre migrantov, ich kapacita je však len 120 ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino

Od začiatku tohto roku do 12. novembra sa do Talianska doplavilo už 57.833 migrantov. Vlani išlo za rovnakú dobu o viac než 31.000 osôb. V roku 2019, v čase, keď sa vtedajší protiimigračne zameraný minister vnútra Matteo Salvini humanitárnym záchranným plavidlám bránil v tom, aby utečencov priviedli na taliansku pevninu, sa do krajiny dostalo len takmer 10.000 migrantov.

Hoci väčšina migrantov, ktorí sa chcú dostať do Talianska cez Stredozemné more, vyráža z Líbye alebo z Tuniska, úrady tvrdia, že čoraz väčší počet člnov s prevádzačmi mieriacimi k európskym brehom sa plaví po trase, ktorá sa začína v Turecku a končí na južnom cípe talianskeho polostrova. Migrantov zachránených z drevených či plastových člnov, ktorí svoju cestu začínajú v severnej Afrike zvyčajne pobrežná stráž dopraví na ostrov Lampedusa alebo do sicílskych prístavov. Člny s utečencami prichádzajúce z Turecka sa však dostávajú prevažne do regiónov Kalábria alebo Apúlia.