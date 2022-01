Cudzinec (23) na Nový rok zaútočil na dve ženy: Česká polícia mladého páchateľa zadržala

"Obvinený cudzinec, ktorý prišiel do Karlových Varov v piatok 31. decembra 2021 v rámci silvestrovských osláv, sa mal najprv počas nich spoznať v nočných hodinách s miestnou 37-ročnou ženou," uviedol vo vyhlásení policajný hovorca Jakub Kopřiva, z ktorého cituje spravodajský server iDNES.cz.

Na túto ženu podozrivý údajne zaútočil nožom v sobotu 1. januára krátko po 3.00 h, čím jej spôsobil bodné a rezné zranenia v oblasti hrudníka, po čom z miesta činu ušiel, pokračuje Kopřiva s tým, že muž útočil s úmyslom zabiť.

Žena aj napriek ťažkým poraneniam dokázala s vypätím všetkých síl prísť do najbližšej reštaurácie, kde upadla do bezvedomia. Záchranná služba ju vo vážnom stave previezla do karlovarskej nemocnice. "Jej zdravotný stav je v tejto chvíli stabilizovaný, stále je však v ohrození života," poznamenal policajný hovorca.

Jeden útok nestačil

Podozrivý podľa polície následne stretol 19-ročnú ženu, ktorú ohrozoval nožom a požadoval od nej pohlavný styk. Žena po fyzickom napadnutí omdlela, po čom ju útočník znásilnil, uviedol hovorca.

Napadnutá žena nie je v ohrození života a "v súčasnosti už nie je hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení," dodal.

"V prípade preukázania viny hrozí cudzincovi trest odňatia slobody vo výške desať až osemnásť rokov," poznamenal Kopřiva.

Kopřiva ani iDNES nespomínajú národnosť podozrivého. Spravodajský server Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo, však ešte pred zadržaním 23-ročného cudzinca uviedol, že "podľa informácií Práva je podozrivý dvadsaťročný Afganec, ktorý do Karlových Varov pricestoval z Nemecka," pričom však neuviedli zdroj.