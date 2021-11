Rybár (†30) sa snažil utiecť pred rojom včiel: Chcel sa zachrániť skokom do jazera! Strašidelný koniec

Podľa portálu Estados de Minas sa dvom mužom podarilo preplávať do bezpečia, no ich kamaráta nevedeli nájsť. Hasiči boli odradení od toho, aby po ňom pátrali v jazere, lebo je plné piraní. Nakoniec sa telo muža cez víkend objavilo štyri metre od brehu a na prvý pohľad bolo jasné, že si na ňom pochutili mäsožravé ryby.

Man die in Brazil after jumping in a lake to escape a bee attack and was devoured by piranhas. https://t.co/bQ5OFBTIZ2