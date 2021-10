Hrozivá PREDPOVEĎ vedcov: Do konca storočia možno vyhynie jedno z najkrajších zvierat

NEW YORK - Arktický morský ľad od začiatku satelitných záznamov v roku 1979 neustále klesá a nová štúdia prichádza s mrazivou predikciou. Do konca tohto storočia môže tento ľad v lete úplne zmiznúť. To by mohlo viesť k vyhynutiu ľadových medveďov a iných druhov závislých od takýchto podmienok.

Takzvaná Posledná ľadová oblasť je región obsahujúci najstarší a najhrubší arktický ľad. Rozkladá sa na ploche viac ako milión kilometrov štvorcových od západného pobrežia kanadského arktického súostrovia po severné pobrežie Grónska. Podľa predpovedí vedcov určených na základe zmeny klímy morský ľad do roku 2050 dramaticky zredne.

Ľudstvo, nanešťastie, veľmi experimentuje

Najoptimistickejší scenár, v ktorom sa emisie uhlíka okamžite a drasticky obmedzia, aby sa zabránilo najhoršiemu otepľovaniu, by mohol mať za následok "prežitie" obmedzenej časti ľadu v regióne. V najpesimistickejšom scenári, v ktorom emisie pokračujú v súčasnom tempe svojho nárastu, by mohol letný ľad a ľadové medvede či tulene, ktoré na ňom žijú, vymiznúť do roku 2100, uviedli vedci v novej štúdii zverejnenej v časopise Earth‘s Future. "Nanešťastie je to obrovský experiment, ktorý robíme. Ak celoročný ľad zmizne, celé ekosystémy závislé od ľadu sa zrútia," uviedol spoluautor štúdie Robert Newton z observatória Zeme Lamont-Doherty na Kolumbijskej univerzite.

Arktická morská ľadová pokrývka sa každým rokom zväčšuje a zmenšuje, pričom minimálny rozsah dosahuje na konci letnej sezóny topenia v septembri. Následne sa na jeseň a v zime zväčší, aby dosiahol maximálny rozsah v marci. Ale keďže oxid uhličitý a ďalšie skleníkové plyny stále viac prispievajú k otepľovaniu atmosféry, rozpätie morského ľadu sa medziročne zmenšuje, píše portál Live Science. Posledných pätnásť rokov prináša podľa satelitných záznamov najnižších pätnásť rozsahov morského ľadu, informovalo Národné centrum pre údaje o snehu a ľade (NSIDC). Ešte horšie je, že množstvo staršieho, hrubšieho arktického ľadu, ktoré prežilo najmenej jednu sezónu topenia, je rekordne nízke. Ide o približne štvrtinu z celkového počtu zaznamenaného prvými satelitnými prieskumami pred štyridsiami rokmi.

Ohrozené sú najmä ľadové medvede

Dramatickejší pokles ľadovej pokrývky by mohol mať ochromujúci vplyv na životy živočíchov, ktoré prebývajú alebo sa pohybujú v blízkosti týchto pokrývok, vrátane fotosyntetických rias, drobných kôrovcov, rýb, tuleňov, veľrýb a ľadových medveďov. Obzvlášť ohrozené sú v tomto smere práve ľadové medvede. Ide totiž o špecializovaných predátorov, ktorých telesná schránka je prispôsobená tak, aby sa mohli skrývať na morskom ľade. Lovia tým, že uberajú vzduch tuleňom v norách. Tie následne vychádzajú na povrch, aby sa mohli nadýchnuť. Rýchly posun biotopov by mohol spôsobiť vyhynutie ľadových medveďov alebo viesť k rozsiahlejšiemu kríženiu s medveďmi grizly, ktoré sa v dôsledku otepľovania podnebia presúvajú viac na sever. V pesimistickejšom scenári s rastúcimi emisiami vedci očakávajú, že letný ľad a ekosystém závislý od ľadu zmiznú. "To neznamená, že to bude neplodné a neživé prostredie. Objavia sa nové veci, ale môže chvíľu trvať, kým sa vyvinú nové tvory," vysvetlil Newton.

Vedci naznačili, že ryby a fotosyntetické riasy sa môžu dostať na sever od severného Atlantiku, aj keď si nie sú istí, či by bol nový biotop dostatočne stabilný na to, aby dokázal tieto organizmy podporovať po celý rok, najmä počas dlhej bezslnečnej arktickej zimy. Začiatkom augusta Medzivládny panel OSN o zmene klímy (IPCC) vydal prísne varovanie. Experti očakávajú, že Zem dosiahne kritický prah v podobe globálneho zvýšenia teploty o 1,5 stupňa Celzia v dôsledku klimatickej zmeny v priebehu nasledujúcich dvadsiatich rokov. Ak sa globálne otepľovanie udrží na 1,5 stupni Celzia, globálne emisie skleníkových plynov dosiahnu vrchol v nasledujúcich štyroch rokoch.