FOTO To ste ešte nevideli! Najpodivnejšie tvory, ktoré kedy vyplavilo z mora na breh

CHYTĽAN OBROVITÝ

Tento hlavonožec po celé stáročia inšpiroval mýty a legendy, stretnutia s ním sú ale pritom extrémne zriedkavé. Tieto gigantické tvory sú najväčšími bezstavovcami a majú najväčšie oči v celej živočíšnej ríši. Obývajú morské hlbiny a na súš sú vyplavované len zriedka. V októbri 2013 ale vyplavilo more obrovského chytľana na španielskej pláži. Vrátane chápadiel toto monštrum meralo deväť metrov a vážilo 180 kg, teda zhruba rovnako ako dospelý medveď hnedý.

CHLPATÁ MORSKÁ PRÍŠERA

Obyvatelia provincie Východné Mindoro na Filipínach boli zmätení, keď na pláži v máji 2018 objavili obrie chlpaté zviera, ktorého telo už bolo v značnom štádiu rozkladu a navôkol sa šíril strašný zápach. Vedci neskôr dospeli k záveru, že nafúknuté telo zrejme pôvodne patrilo nejakému druhu veľryby a to, čo vyzeralo ako dlhá srsť, boli v skutočnosti rozkladajúce sa svalové vlákna.

ŽRALOKY S CHÝBAJÚCOU PEČEŇOU

Pobrežie Juhoafrickej republiky sa stalo dejiskom vodnej detektívky v máji 2017, keď more vyplavilo troch žralokov bielych. Záhadou bolo, že všetkým chýbala pečeň a jednému okrem toho aj srdce. Experti vykonali pitvu, aby zistili príčinu smrti. Tá odhalila pravdepodobných páchateľov - kosatky dravé. Tento najväčší zástupca čeľade delfínovité je známy tým, že napáda rôzne druhy žralokov a žerie ich orgány. Pečeň je obzvlášť obľúbená, pretože je plná tuku a živín.

RYBA AKO Z NOČNEJ MORY SO ŽIAROVKOU NA HLAVE

Telo hlbokomorskej ryby z čeľade čertovité našiel rybár v štátnom parku Crystal Cove v Kalifornii tento rok v máji. Bol to prekvapivý a vzácny objav, pretože tieto ryby sa zvyčajne zdržiavajú v hĺbkach okolo 900 metrov pod hladinou a vyzerajú dosť strašidelne. Pracovníci parku neskôr zistili, že telo podľa všetkého patrí tichomorskej futbalovej rybe (Himantolophus sagamius), ktorej z hlavy trčí neobvyklý výrastok s bioluminiscentnou žiarovkou na konci. Tú používa na to, aby v temných hlbinách nalákal korisť do svojej číhajúcej tlamy.

"HLÍSTA" S VEľKÝMI VAJEČNÍKMI

Na pláži na kalifornskom ostrove Catalina sa v júni 2015 ocitla hlbokomorská ryba z čeľade Regalecidae. Vyvrhnutý obor dlhý štyri metre poskytol vedcom šancu preštudovať jeho vnútornú biológiu vrátane rozmnožovacieho ústrojenstva. Všetky pochybnosti o tom, či majú vedci pred sebou samca alebo samičku, sa rozptýlili po tom, ako objavili pár vaječníkov dlhých 2,1 metra a vážiacich 14 kg.

TISÍCE PENISOVÝCH RÝB

V roku 2019 získala jedna z kalifornských pláži veľmi bizarný vzhľad, keď na ňu more vyplavilo tisíce morských tvorov, ktorým sa pre ich špecifický tvar hovorí "penisová ryba". V skutočnosti ide o 25 cm dlhé, ružové a bucľaté morské červy s latinským názvom Urechis caupo. Ich falický tvar je dokonale prispôsobený životu v norách vyhĺbených v prílivových zónach. Biológovia predpokladajú, že nešťastné červy z ich domovov vyplavila silná búrka.

This may just be the weirdest thing you've seen today!



Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT