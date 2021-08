VIDEO Žena piekla rybu v rúre: No potom sa s ňou stalo niečo, čo ju absolútne šokovalo

BRATISLAVA - Žena sa vydesila na smrť, keď ryba počas toho, ako sa piekla v rúre, začala vyskakovať. Nejde pritom o nič nezvyčajné; deje sa tak z dôvodu stále prebiehajúcich fyziologických procesov v mŕtvom tele. Človeka to ale i tak dokáže poriadne prekvapiť, keď si robí večeru, ktorá zrazu počas prípravy takto "ožije".

Na stránke Reddit bolo zverejnené video staršieho dáta, ktoré zachytáva rybu, ako sa pečie v rúre. V jednej chvíli sa však začne hýbať; metá sa a vyskakuje do vzduchu, až sa dotýka grilu nad ňou. Po pár sekundách sa ale "upokojí" a opäť znehybnie.

Zatiaľ čo mnohých toto video vydesilo, iní ponúkli racionálne vysvetlenie toho, čo sa vlastne stalo. "Stalo sa to preto, lebo chrbtica ryby ešte stále vysielala elektrické impulzy do svalov. Ak chcete tomuto javu zabrániť, musíte pichnúť ihlicu alebo niečo podobné do chrbtice ryby po tom, ako jej odrežete hlavu," napísal jeden užívateľ. Ďalší podotkol, že tieto reflexy môže spôsobovať soľ alebo citrón, keď nimi ochutíte rybu tesne po jej zabití.