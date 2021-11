VIDEO Z kempu v Austrálii zmizlo štvorročné dievčatko: Rozuzlenie po dvoch týždňoch, vypátrali ju!

Policajti našli Cleo dnes skoro ráno miestneho času v dome v pobrežnom meste Carnarvon, zhruba sto kilometrov južne od miesta, kde s rodinou kempovala. Podozrivý muž aj rodina v zhruba päťtisícovom Carnarvone býva. Muž, ktorého polícia teraz vypočúva, ale na rodinu zrejme nemá žiadne väzby.

Zdroj: SITA/Western Australia Police via AP

"Bola tu informácia, ktorou sme sa podrobnejšie zaoberali. Sledovali sme veľa forenzných stôp a viedlo nás to k určitému domu," uviedol komisár štátu Západnej Austrálie Chris Dawson. Policajti do zamknutého domu vrazili okolo 1:00 miestneho času (v utorok okolo 18:00 SEČ) a dievča našli v jednej z izieb. "Jeden z policajtov ju vzal do náručia a spýtal sa jej, ako sa volá. Odpovedala: 'Volám sa Cleo'," opísal nájdenie dievčaťa v ošumelej budove na predmestí Carnarvonu miestnym médiám Dawsonov zástupca Col Blanch. Krátko nato sa dievčatko zvítalo so svojou mamou a nevlastným otcom.

Smithovú jej rodičia naposledy videli v rodinnom stane okolo 1:30 miestneho času 16. októbra v kempe Blowholes Shacks zhruba 900 kilometrov severne od Perthu. Keď sa rodičia prebudili, vo svojej časti stanu, ktorý zdieľala s mladšou sestrou, nebola.

Zdroj: SITA/Richard Wainwright/AAP Image via AP

Polícia pôvodne pracovala s predpokladom, že dievča zo stanu odišlo samo. Podnikla preto v odľahlej oblasti, ktorá je známa morskými jaskyňami, lagúnami a prírodnými vodotryskami, rozsiahlu pozemnú i leteckú pátraciu operáciu. Stále viac dôkazov ale podporovalo verziu, podľa ktorej bolo dievča unesené. V mieste, kde sa kemp nachádza, bolo okrem iného 16. októbra skoro ráno vidieť rýchlo odchádzajúce auto. Zips stanu bol navyše otvorený až do výšky, na ktorý by štvorročné dievča samo nedosiahlo.

Experti následne preskúmali dom rodiny v Carnarvone, aby zistili, či niekto Cleo už predtým nesledoval a nepokúsil sa vlámať dovnútra. Polícia tiež ponúkla milión austrálskych dolárov tomu, kto jej o dievčati odovzdá akékoľvek informácie.

Zdroj: SITA/Richard Wainwright/AAP Image via AP

Zástupca komisára Blanch uviedol, že policajti preverili tisíce informácií a že ich práca pripomínala hľadanie ihly v kope sena. "V utorok neskoro večer sme tú ihlu našli a Cleo zachránili," povedal. Podľa polície sa kľúčová informácia týkala automobilu. Televízia ABC okrem toho uviedla, že podozrivý bol nedávno videný jedným zo susedov, ako kupuje plienky. "Nechápali sme, pre koho by ich mohol potrebovať," vyhlásil sused, ktorý podozrivého označil za samotára.

Zdroj: SITA/Western Australia Police via AP

Komisár Dawson sa podľa vlastných slov pri sledovaní videa zachytávajúceho nájdenie dievčaťa štvoricou policajtov rozplakal. "Neovládol sa a plakal, čo sa u takého ostrieľaného policajta hneď tak nevidí," vyhlásil policajný komisár štátu Nový Južný Wales Mick Fuller. "Sú to úžasné, úľavné správy. Cleo Smithovú našli a je doma v bezpečí a zdravá. Naše modlitby boli vypočuté," napísal na Twitteri austrálsky premiér Scott Morrison.

What wonderful, relieving news.



Cleo Smith has been found and is home safe and sound.



Our prayers answered.



Thank you to the many police officers involved in finding Cleo and supporting her family.