Totálny bizár pri pátracej akcii! Záchranári sa snažili nájsť v lese strateného muža, ten hľadal s nimi

Päťdesiatročný Beyhan Mutlu popíjal v bare s kamarátmi a potom vyšiel von a nechtiac sa zatúlal do lesa. Keď sa dlhšie ku kamarátom nevracal tí začali mať strach a privolali políciu. Tá spolu s dobrovoľníkmi začala muža hľadať.

Keď pátrači vošli do lesa, nechtiac sa k nim pridal aj "nezvestný" muž. Pátranie v lese trvalo už niekoľko hodín, kým si muž uvedomil, že hľadá sám seba. Začul totiž svoje meno, ako po ňom ľudia vykrikovali. On zareagoval, ako by sa nič nestalo: "Koho to hľadáme? Ja som tu."

Ťažko sa dá pochopiť fakt, že muž sa k hľadajúcim pripojil, bol s nimi niekoľko hodín a nikto si ho nevšimol, ani jeho kamaráti. Polícia nakoniec muža odviedla domov.

Hľadaný muž Zdroj: YouTube/ A Haber

Podľa portálu Vice to nie je to prvýkrát, čo sa nezvestný zapojil do vlastnej záchrannej misie. V roku 2012 bola ázijská turistka, ktorá sa stratila na Islande, nájdená aj vo vlastnej pátracej skupine, pretože údajne nerozpoznala svoj vlastný popis.