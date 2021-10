VIDEO Detaily nájdenia nezvestnej Julky: Keď ju zbadali v lese, neverili vlastným očiam! Slová o zázraku

Podľa Weindla je dievča stále v nemocnici. Podrobnosti o tom, kde je Julia v starostlivosti, polícia nezverejnila. Noc dievčatko strávilo na vyhrievanom lôžku, pretože bolo po dvoch chladných nociach v lese podchladené. "Nie sú na nej zrejmé žiadne vonkajšie zranenia," dodal Weindl s tým, že Julia komunikuje, ale zatiaľ je dosť zamĺknutá.

Dievča z Berlína zmizlo v nedeľu neskoro popoludní počas rodinného výletu v nemecko-českom pohraničí. Pri hre sa Julia, jej šesťročný brat a deväťročný bratranec rodičom stratili. Záchranári najprv našli oboch chlapcov a v utorok popoludní lesník Martin Semecký blízkosti Českej Kubice objavil aj Juliu.

Je to zázrak

"Priznávam, že už sme nemali príliš veľkú nádej. Keď sme ju uvideli, nemohli sme uveriť vlastným očiam, že je to vôbec možné a že je v poriadku," povedal Semecký. "Musela byť hrozne šikovná, že to zvládla," dodal v rozhovore pre DPA. Nebola to však iba jeho zásluha.

"Boli sme trojčlenná skupina a bol som pri tom, keď sa to dievčatko pred nami zdvihlo. Ja som zavádzal chlapcov, mali sme vybraný úsek a keď sme nastupovali, tak hovorím kolegovi "pozri, tadiaľto pôjdeš... " a ako som to dopovedal, tak to dievčatko sa pred nami zdvihlo," uviedol pre TV Nova.

Vo chvíli, keď ju zbadal, sa k nej okamžite rozbehol. Spýtal sa jej na meno a ona mu ho potvrdila. "Bola v poriadku, zdravá, mala tendenciu komunikovať. Pochopiteľne bola bojazlivá, chúďatko, čo musela prežiť," opísal Semecký stretnutie. "Som rád, že to takto dopadlo a viac by som to asi nerozoberal. Tá eufória je naozaj úžasná. Dopadlo to najlepšie, ako mohlo," dodal.

Okresný hajtman z Chamu Franz Löffler poďakoval všetkým záchranným zložkám na nemeckej i českej strane za ich neúnavné úsilie. "Veľa hodín strachu a neistoty je za nami a pátranie sa vďakabohu skončilo pozitívne," povedal Löffler.

Bavorský Červený kríž v Chame na facebooku uviedol, že išlo o najväčšiu cezhraničnú akciu, aká sa kedy v tejto oblasti uskutočnila. "Skutočnosť, že sa podarilo dieťa nájsť, sa rovná zázraku," povedal v utorok popoludní Tobias Muhr z Červeného kríža.

Priebeh pátrania

Pátranie po dievčine sa začalo v nedeľu popoludní na českej i nemeckej strane hranice. Čerchov leží asi dva kilometre od hraníc s Nemeckom. Pátracie tímy v lesnatom teréne, ktoré hľadali aj v noci, sa niekoľkokrát vystriedali. Matka dievčaťa aj jej bratranec im v teréne ukazovali, kde sa dieťa stratilo. Podľa agentúry DPA sa do hľadania zapojilo až 1400 pátračov.

V pondelok popoludní hasiči, policajti a ďalší ľudia zapojení do akcie vytvorili približne 800 metrov dlhú hustú rojnicu a dôkladne prechádzali územie znova. Obavy panovali hlavne preto, že nočné teploty klesali k nule. Najvyšší bod Českého lesa Čerchov s nadmorskou výškou 1041 metrov je v centre oblasti niekoľko kilometrov sa tiahnucich hustých lesov.

Dievčatko hľadali záchranné tímy policajtov z poriadkovej, dopravnej polície aj zo zásahovej jednotky, študenti z policajnej školy, profesionálni i dobrovoľní hasiči. Na pomoc prišli aj technickí pracovníci šumavského národného parku a lesníci Mestských lesov Domažlice, ktorí majú skúsenosti s pohybom v zalesnenej krajine. Do hľadania sa zapojili české i nemecké vrtuľníky, na mieste boli českí aj nemeckí kynológovia so služobnými psami, ktorých bolo podľa nemeckých médií v akcii okolo 115. V utorok pomáhala policajná jednotka z bavorských Álp špeciálne vyškolená pre zásahy v horskom teréne.

Mnohokrát děkuji za výbornou spolupráci @PolicieCZ! Mám velkou radost, že je holčička v pořádku! #pomahatachranit https://t.co/p5iiMZE779 — Velvyslanectví SRN (@velvyslanec_SRN) October 12, 2021

Všetkým pátračom poďakoval aj bavorský krajinský minister vnútra Joachim Herrmann z kresťanskodemokratickej CSU. "Všetko sme zmobilizovali... a nakoniec to bola tá štipka šťastia, že dievčatko našiel lesník zapojený do pátrania," citovala ho DPA. "Mnohokrát ďakujem za výbornú spoluprácu Polícii ČR. Mám veľkú radosť, že je dievčatko v poriadku!" uviedol na twitteri nemecký veľvyslanec v Prahe Andreas Künne.