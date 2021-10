V Glasgowe sa oficiálne začal klimatický summit: Prezidentka Čaputová chce byť hlasom mladých

GLASGOW - Minútou ticha za obete koronavírusovej pandémie sa v nedeľu v Glasgowe začal klimatický summit OSN známy ako COP26, ktorý potrvá do 12. novembra. Konferencia má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií, píšu agentúry AP a DPA.

Po úvodnej minúte ticha nasledovali otváracie prejavy zástupcov jednotlivých krajín. Vo svojom úvodnom prejave zdôraznil predseda COP26 Alok Sharma dôležitosť tohto summitu v snahe splniť ciele stanovené v parížskej klimatickej dohode z roku 2015 - a to vrátane cieľa udržať nárast globálnej priemernej teploty maximálne na úrovni 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie. "Tento summit je našou poslednou veľkou nádejou na udržanie nárastu teploty maximálne na úrovni 1,5 stupňa Celzia. Táto medzinárodná konferencia musí priniesť výsledky," povedal Sharma.

Sharma ďalej dodal, že za "posledných niekoľko rokov došlo k pokroku, avšak úloha, ktorú teraz svetoví lídri majú, je v mnohých ohľadoch ťažšia ako na summite COP v Paríži v roku 2015". "Samozrejme, vieme, že geopolitika je komplikovanejšia ako v čase prijatia Parížskej dohody," povedal a dodal, že nastal čas, aby vlády "nechali duchov minulosti za sebou".

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Na konferencii sa očakáva účasť približne 20.000 politikov, diplomatov a aktivistov. Konferenciu budú dopĺňať aj sprievodné podujatia. Napríklad v sobotu 6. novembra sa v Glasgowe očakáva demonštrácia asi 100.000 ľudí na podujatí, ktorý dostal názov Svetový deň klimatickej spravodlivosti.

Prvý týždeň rokovaní bude venovaný predovšetkým diskusiám medzi vládnymi odborníkmi a na druhý týždeň sa zídu politickí lídri. Podľa britskej neziskovej organizácie Energy & Unit budú účastníci rokovať o obchode s emisnými povolenkami, finančnej podpore chudobných a klimaticky zraniteľných krajín či spoločných časových rámcoch znižovania emisií. Na bezpečnosť klimatického summitu má dohliadať približne 10.000 policajtov.

Prezidentka chce byť na Klimatickej konferencii OSN v Glasgowe hlasom mladých

Nadchádzajúca Klimatická konferencia OSN je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej jednou z posledných možností, ako klimatickú krízu zvládnuť a nájsť ďalšie riešenia na jej spomalenie. V Glasgowe chce byť hlasom mladých ľudí, pretože od súčasných rozhodnutí závisí kvalita ich života v budúcnosti. Do Škótska odcestuje v nedeľu popoludní, s prejavom vystúpi v utorok (2. 11.). TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

„Čas je veľmi dôležitý. Je dobré, že sa hlásime k európskym klimatickým cieľom. Naše stratégie a plány však zatiaľ tento záväzok úplne nereflektujú. Preto musíme pridať. Potrebujeme konkrétny a reálny plán, ako klimatické ciele dosiahnuť, aby mladí ľudia v budúcnosti nedoplatili na naše rozhodnutia," skonštatovala prezidentka.

Kancelária prezidenta poukázala na to, že práve mladí ľudia pociťujú v súvislosti s klimatickou zmenou strach a úzkosť. Prieskum, ktorý uskutočnila pre nich agentúra Median SK, ukázal, že až 42 percent Slovákov vo veku 16 až 25 rokov má veľké obavy z dosahov klimatickej zmeny. Až 73 percent respondentov vo veku 16 až 25 rokov si myslí, že ľudstvo zlyhalo v starostlivosti o planétu. Väčšina mladých ľudí (67 percent) je podľa prieskumu sklamaná z politikov, ktorí nevenujú klimatickým zmenám dostatok pozornosti. Pritom až 74 percent mladých Slovákov je ochotných uskromniť sa a robiť kompromisy vo svojom životnom štýle, ak by to pomohlo životnému prostrediu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Čaputová ocenila, že Slovensko a zvyšok Európskej únie prijali záväzok redukcie emisií do roku 2030 o 55 percent. Nasledovať však podľa nej musia aj ostatní, keďže za dve tretiny všetkých globálnych emisií je zodpovedných desať ich najväčších producentov na čele s Čínou. Prezidentka bude podľa Strižinca do Škótska letieť bežnou komerčnou linkou, aby znížila uhlíkovú stopu, ktorá by vznikla pri lete vládnym špeciálom. V pondelok (1. 11.) večer sa zúčastní na recepcii podávanej britským premiérom Borisom Johnsonom za účasti členov britskej kráľovskej rodiny a premiérky Škótska Nicoly Sturgeonovej.

Počas konferencie v Glasgowe má prezidentka naplánované bilaterálne stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, islandskou premiérkou Katrín Jakobsdóttir, výkonnou tajomníčkou Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patriciou Espinosovou a bývalým viceprezidentom USA Alom Gorom. V stredu (3. 11.) sa prezidentka v Edinburghu stretne s mladými Slovákmi, ktorí študujú na škótskych univerzitách.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Klimatická konferencia OSN v Glasgowe sa považuje za najvýznamnejšie globálne klimatické fórum od prijatia Parížskej klimatickej dohody v roku 2015. Dvojtýždňové podujatie sa začne Fórom svetových lídrov, ktoré sa uskutoční 1. a 2. novembra. V týchto dňoch bude Prezidentský palác večer osvetlený symbolicky nazeleno.