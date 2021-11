Svetoví lídri reagujú na dohodu z Glasgowa: Je potrebné urobiť oveľa viac

"V najbližších rokoch je potrebné urobiť ešte oveľa viac," povedal Johnson po konferencii, ktorá sa skončila v sobotu. "Dnešná dohoda je však veľkým krokom vpred a - v zásade - máme vôbec prvú medzinárodnú dohodu o postupnom odklone od využívania uhlia a postup na udržanie nárastu globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia," povedal. Johnson sa zároveň prostredníctvom Twitteru poďakoval svetovým lídrom, delegátom a ďalším účastníkom za to, že prispeli k dosiahnutiu paktu. Poďakovanie vyjadril aj predsedovi klimatickej konferencie Alokovi Sharmovi.

We've made serious breakthroughs @COP26.



We've kept 1.5 alive and made huge progress on coal, cars, cash and trees.



And while there is still so much that needs to be done to save our planet, we'll look back at COP26 as the moment humanity finally got real about climate change. pic.twitter.com/Rf91HN4fS3